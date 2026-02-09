https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/fbidan-tepki-ceken-aciklama-epsteinin-insan-ticareti-sebekesine-liderlik-ettigine-dair-kanit-1103364140.html

FBI'dan tepki çeken açıklama: 'Epstein’ın i̇nsan ticareti şebekesine liderlik ettiğine dair kanıt bulunamadı'

FBI, Jeffrey Epstein’ın insan kaçakçılığı ve seks ticareti ağına liderlik ettiğine dair yeterli kanıt bulunamadığını açıkladı. Associated Press’in ulaştığı... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), finansçı Jeffrey Epstein hakkında yürütülen kapsamlı soruşturmada, insan ticareti şebekesine liderlik ettiğine dair kesin kanıt bulunamadığını bildirdi.Associated Press (AP) tarafından yayımlanan haberde, FBI’ın banka kayıtları, e-postalar, dijital materyaller ve tanık ifadeleri üzerinden yıllarca süren inceleme yaptığı belirtildi.'Organize bir ağ tespit edilemedi'FBI’ın dava dosyalarında yer alan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:Yetkililer, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar suçlarına dair güçlü delillerin mevcut olduğunu, ancak bunun sistematik bir şebekeye dönüştüğünün kanıtlanamadığını vurguladı.Aramalarda suç ortaklığına dair i̇z bulunmadı2025 tarihli bir FBI notuna göre, Epstein’ın evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen fotoğraf ve videoların, üçüncü kişilerin doğrudan suçlara karıştığını gösteren bir içerik taşımadığı belirtildi.Ayrıca mali kayıtların incelenmesinde de akademi, finans ve diplomasi çevrelerine yapılan ödemelerin suç faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği kaydedildi.Mağdur i̇ddiaları kanıtlanamadıTemmuz 2025 tarihli bir başka FBI belgesinde, bazı mağdurların Epstein dışında başka kişilerin de kendilerine şiddet uyguladığını iddia ettiği aktarıldı. Ancak bu iddiaların da somut delillerle desteklenemediği ifade edildi.Epstein davasının geçmişiEpstein, 2008 yılında fuhuş ve çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılandı, suçunu kabul etti ve yaklaşık 13 ay hapis yattı.2019 yılında ise New York ve Florida’daki evlerinde reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeniden tutuklandı. Dosyalara göre, mağdurların bazılarının yaşı 14’e kadar düşüyordu.Ağustos 2019’da cezaevinde ölü bulunan Epstein’ın intihar ettiği açıklanmıştı. Suç ortağı Ghislaine Maxwell ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Ünlü i̇simlerin geçtiği belgeler gündem olmuştuGeçtiğimiz yıl kamuoyuna açıklanan yaklaşık 20 bin sayfalık yazışma ve belge, davaya ilgiyi yeniden artırdı. Belgelerde şu isimlerin yer alması dikkat çekmişti:Yetkililer, belgelerde adlarının geçmesinin doğrudan suç kanıtı anlamına gelmediğini vurguladı.

