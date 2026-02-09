Türkiye
ABD, Hint Okyanusu’nda bir petrol tankerine daha el koydu
ABD, Hint Okyanusu’nda bir petrol tankerine daha el koydu
ABD ordusu, Karayipler’den itibaren takibe aldığı yaptırım kapsamındaki bir petrol tankerine Hint Okyanusu’nda operasyon düzenledi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD askeri unsurlarının Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine operasyon düzenlediğini bildirdi. Paylaşılan görüntülerde, bir helikopterin geminin güvertesine indiği görüldü. Aquila II adlı tankerin, ABD güçlerinin dönemin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamasının ardından geçen ay Venezuela kıyılarından ayrılan 16 tankerden biri olduğu belirtildi.
abd, hint okyanusu, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, tanker, petrol tankeri
ABD, Hint Okyanusu’nda bir petrol tankerine daha el koydu

20:06 09.02.2026 (güncellendi: 20:07 09.02.2026)
ABD ordusu, Karayipler’den itibaren takibe aldığı yaptırım kapsamındaki bir petrol tankerine Hint Okyanusu’nda operasyon düzenledi.
Pentagon, ABD askeri unsurlarının Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine operasyon düzenlediğini bildirdi.
Paylaşılan görüntülerde, bir helikopterin geminin güvertesine indiği görüldü. Aquila II adlı tankerin, ABD güçlerinin dönemin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamasının ardından geçen ay Venezuela kıyılarından ayrılan 16 tankerden biri olduğu belirtildi.
