Küba’ya uçuşlarda yakıt krizi: Havana’ya giden uçaklara ‘ikmal yapılamaz’ uyarısı

ABD’nin enerji yaptırımları nedeniyle Küba’da havacılık yakıtı sıkıntısı büyüyor. Havana’daki havalimanı, uluslararası havayolu şirketlerine en az mart ayına kadar yakıt ikmali yapılamayacağını bildirdi.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103377344_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1c217e2c5cc66690fcc6bfb55dd9fa83.jpg

Küba sivil havacılık otoriteleri, ABD’nin adaya yönelik enerji yaptırımları nedeniyle uçak yakıtı tedarikinde ciddi bir kriz yaşandığını duyurdu. Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı tarafından yayımlanan NOTAM’da, pazartesi gününden itibaren ülkenin dokuz uluslararası havalimanında gelen uçaklara kerosen sağlanamayacağı belirtildi.Yetkililer, yakıt krizinin en az mart ayına kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunduğu; Washington yönetiminin ise artan ekonomik baskının Küba hükümetini zayıflatabileceğini öngördüğü ifade ediliyor.Bilet fiyatları ve turizm etkilenebilirHavayolu şirketleri daha önce benzer dönemlerde Meksika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde ek yakıt ikmal durakları planlayarak uçuşları sürdürmüştü. Ancak bu yöntemin uçuş maliyetlerini artırdığı ve bilet fiyatlarını yükselterek turizmi olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.Kremlin: Gerçekten kritikKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus turistlerin yaşayabileceği olası aksaklıklara ilişkin yaptığı açıklamada durumu ‘gerçekten kritik’ olarak nitelendirdi. Peskov, Moskova’nın Küba’ya destek vermeye hazır olduğunu söyledi.“ABD’nin boğucu önlemleri birçok soruna yol açıyor” diyen Peskov, Rusya ile Küba arasında çözüm ve destek seçeneklerinin görüşüldüğünü belirtti.Rus basınına göre bazı yerel havayolu şirketleri uçuş planlarında değişikliğe gitti. Havana’ya yapılması planlanan bir uçuşun yolcularından son anda Moskova’da kalmalarının istendiği ve uçağın acil taşıma görevi için başka bir noktaya yönlendirildiği aktarıldı.Yaptırımların geçmişi

