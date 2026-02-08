https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/yeni-arastirma-evren-dusundugumuzden-daha-erken-yok-olabilir-1103345624.html
Yeni araştırma: Evren düşündüğümüzden daha erken ‘yok olabilir’
Yeni araştırma: Evren düşündüğümüzden daha erken ‘yok olabilir’
Sputnik Türkiye
Astrofizik ve kuantum fiziği alanında çalışan araştırmacılara göre evrenin sonu, daha önce yapılan hesaplamalara kıyasla çok daha erken bir zamanda gelebilir.
2026-02-08T15:07+0300
2026-02-08T15:07+0300
2026-02-08T15:07+0300
yaşam
evren
yokoluş
zaman
kara delik
nötron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103345797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_221620bdd965c3ec8570b9a64b7b1675.jpg
Radboud Üniversitesi’nden astrofizikçi Heino Falcke, kuantum fizikçisi Michael Wondrak ve matematikçi Walter van Suijlekom tarafından yürütülen araştırma, evrenin sonunun büyük bir patlamayla değil; maddenin yavaş yavaş parçacıklara ayrılarak uzaya dağılmasıyla gerçekleşeceğini öne sürüyor.Sadece kara delikler değilKlasik modele göre Hawking ışıması yalnızca kara deliklerle ilişkilendiriliyordu. Bu mekanizmada, kara deliğin olay ufku yakınında oluşan kuantum parçacık çiftlerinden biri içeri düşerken diğeri uzaya kaçıyor ve kara delik çok uzun zaman ölçeklerinde kütle kaybediyor.Yeni hesaplamalara göreyse güçlü uzay-zaman bükülmesi oluşturan diğer yoğun cisimler de benzer bir süreçle enerji kaybedebiliyor. Araştırmacılar, olay ufku bulunmasa bile beyaz cüceler ve nötron yıldızlarında da parçacık üretimi yoluyla çok uzun vadeli bir ‘buharlaşma’ süreci yaşanabileceğini belirtiyor.Evrenin ömrü kısalıyorÖnceki tahminlerde evrenin maksimum ömrü yaklaşık 10 üzeri 1100 yıl olarak hesaplanıyordu. Yeni modele göre ise bu süre yaklaşık 10 üzeri 78 yıla düşüyor. Bu sayı hala akıl almaz derecede büyük olsa da, önceki tahminlere kıyasla önemli ölçüde daha kısa.Çalışmaya göre:Araştırmacılar, kara deliklerin bazı kaçan parçacıkları yeniden soğurabildiği için tamamen yok oluşlarının görece daha uzun sürebileceğini de ekliyor.Büyük çöküş değil, sessiz sonBu senaryoya göre evrenin sonu ‘büyük çöküş’ ya da yeni bir ‘büyük patlama’ ile değil; maddenin giderek seyrelmesi ve radyasyona dönüşmesiyle gerçekleşecek. Geriye yalnızca düşük enerjili parçacıklar ve ışınım kalacak.Bilim insanları, bu sürecin tamamen kuramsal hesaplamalara dayandığını ve henüz gözlemsel kanıt bulunmadığını özellikle vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/150-isik-yili-uzakta-ikinci-dunya-bulunmus-olabilir-gunesi-bile-var-1103330746.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103345797_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b54551665ed38bee18325f039814af26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
evren, yok oluş, hesaplaması, evrenin yok oluş tarihi, kaç yıl, hawking ışıması, buharlaşma, yok oluş, astrofizik, hesaplamalar, kuantum, uzay-zaman bükülmesi, haberler, bilim haberleri, uzay haberleri, evren haberleri
evren, yok oluş, hesaplaması, evrenin yok oluş tarihi, kaç yıl, hawking ışıması, buharlaşma, yok oluş, astrofizik, hesaplamalar, kuantum, uzay-zaman bükülmesi, haberler, bilim haberleri, uzay haberleri, evren haberleri
Yeni araştırma: Evren düşündüğümüzden daha erken ‘yok olabilir’
Astrofizik ve kuantum fiziği alanında çalışan araştırmacılara göre evrenin sonu, daha önce yapılan hesaplamalara kıyasla çok daha erken bir zamanda gelebilir. Yeni bir çalışmaya göre yalnızca kara delikler değil, nötron yıldızları ve beyaz cüceler gibi aşırı yoğun gökcisimleri de zamanla ‘Hawking ışıması’ benzeri bir süreçle yok olabilir.
Radboud Üniversitesi’nden astrofizikçi Heino Falcke, kuantum fizikçisi Michael Wondrak ve matematikçi Walter van Suijlekom tarafından yürütülen araştırma, evrenin sonunun büyük bir patlamayla değil; maddenin yavaş yavaş parçacıklara ayrılarak uzaya dağılmasıyla gerçekleşeceğini öne sürüyor.
Sadece kara delikler değil
Klasik modele göre Hawking ışıması yalnızca kara deliklerle ilişkilendiriliyordu. Bu mekanizmada, kara deliğin olay ufku yakınında oluşan kuantum parçacık çiftlerinden biri içeri düşerken diğeri uzaya kaçıyor ve kara delik çok uzun zaman ölçeklerinde kütle kaybediyor.
Yeni hesaplamalara göreyse güçlü uzay-zaman bükülmesi oluşturan diğer yoğun cisimler de benzer bir süreçle enerji kaybedebiliyor. Araştırmacılar, olay ufku bulunmasa bile beyaz cüceler ve nötron yıldızlarında da parçacık üretimi yoluyla çok uzun vadeli bir ‘buharlaşma’ süreci yaşanabileceğini belirtiyor.
Önceki tahminlerde evrenin maksimum ömrü yaklaşık 10 üzeri 1100 yıl olarak hesaplanıyordu. Yeni modele göre ise bu süre yaklaşık 10 üzeri 78 yıla düşüyor. Bu sayı hala akıl almaz derecede büyük olsa da, önceki tahminlere kıyasla önemli ölçüde daha kısa.
Beyaz cüceler, süper kütleli kara delikler ve karanlık madde süperkümeleri yaklaşık 10 üzeri 78 yıl dayanabilir.
Nötron yıldızları ve yıldız kütleli kara delikler yaklaşık 10 üzeri 67 yıl içinde yok olabilir.
Kütleçekim alanına sahip her yapı, teorik olarak insanlar dahil , son derece uzun zaman ölçeklerinde yok olmaya uğrayabilir.
Araştırmacılar, kara deliklerin bazı kaçan parçacıkları yeniden soğurabildiği için tamamen yok oluşlarının görece daha uzun sürebileceğini de ekliyor.
Büyük çöküş değil, sessiz son
Bu senaryoya göre evrenin sonu ‘büyük çöküş’ ya da yeni bir ‘büyük patlama’ ile değil; maddenin giderek seyrelmesi ve radyasyona dönüşmesiyle gerçekleşecek. Geriye yalnızca düşük enerjili parçacıklar ve ışınım kalacak.
Bilim insanları, bu sürecin tamamen kuramsal hesaplamalara dayandığını ve henüz gözlemsel kanıt bulunmadığını özellikle vurguluyor.