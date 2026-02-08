https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/yeni-arastirma-evren-dusundugumuzden-daha-erken-yok-olabilir-1103345624.html

Yeni araştırma: Evren düşündüğümüzden daha erken ‘yok olabilir’

Astrofizik ve kuantum fiziği alanında çalışan araştırmacılara göre evrenin sonu, daha önce yapılan hesaplamalara kıyasla çok daha erken bir zamanda gelebilir.

Radboud Üniversitesi’nden astrofizikçi Heino Falcke, kuantum fizikçisi Michael Wondrak ve matematikçi Walter van Suijlekom tarafından yürütülen araştırma, evrenin sonunun büyük bir patlamayla değil; maddenin yavaş yavaş parçacıklara ayrılarak uzaya dağılmasıyla gerçekleşeceğini öne sürüyor.Sadece kara delikler değilKlasik modele göre Hawking ışıması yalnızca kara deliklerle ilişkilendiriliyordu. Bu mekanizmada, kara deliğin olay ufku yakınında oluşan kuantum parçacık çiftlerinden biri içeri düşerken diğeri uzaya kaçıyor ve kara delik çok uzun zaman ölçeklerinde kütle kaybediyor.Yeni hesaplamalara göreyse güçlü uzay-zaman bükülmesi oluşturan diğer yoğun cisimler de benzer bir süreçle enerji kaybedebiliyor. Araştırmacılar, olay ufku bulunmasa bile beyaz cüceler ve nötron yıldızlarında da parçacık üretimi yoluyla çok uzun vadeli bir ‘buharlaşma’ süreci yaşanabileceğini belirtiyor.Evrenin ömrü kısalıyorÖnceki tahminlerde evrenin maksimum ömrü yaklaşık 10 üzeri 1100 yıl olarak hesaplanıyordu. Yeni modele göre ise bu süre yaklaşık 10 üzeri 78 yıla düşüyor. Bu sayı hala akıl almaz derecede büyük olsa da, önceki tahminlere kıyasla önemli ölçüde daha kısa.Çalışmaya göre:Araştırmacılar, kara deliklerin bazı kaçan parçacıkları yeniden soğurabildiği için tamamen yok oluşlarının görece daha uzun sürebileceğini de ekliyor.Büyük çöküş değil, sessiz sonBu senaryoya göre evrenin sonu ‘büyük çöküş’ ya da yeni bir ‘büyük patlama’ ile değil; maddenin giderek seyrelmesi ve radyasyona dönüşmesiyle gerçekleşecek. Geriye yalnızca düşük enerjili parçacıklar ve ışınım kalacak.Bilim insanları, bu sürecin tamamen kuramsal hesaplamalara dayandığını ve henüz gözlemsel kanıt bulunmadığını özellikle vurguluyor.

