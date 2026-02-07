Türkiye
150 ışık yılı uzakta 'ikinci Dünya' bulunmuş olabilir: Güneş'i bile var
150 ışık yılı uzakta 'ikinci Dünya' bulunmuş olabilir: Güneş'i bile var
Dünya'dan yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta, Dünya ile benzer özelliklere sahip bir gökcismi keşfedildi. Cisim, bir yıldızın etrafını 355 günde bir dönüyor ve... 07.02.2026
Gökbilimciler, Dünya’ya benzer büyüklükte ve kayalık yapıda olduğu düşünülen yeni bir ötegezegenin keşfedildiğini duyurdu. HD-137010 b adı verilen bu gök cismi, Dünya’dan yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre gezegen, Dünya’dan biraz daha büyük ve yaklaşık 1.2 kat daha kütleli olabilir.The Astrophysical Journal Letters’ta yayımlanan makaleye göre söz konusu gök cisminin en dikkat çekici özelliklerinden biri de, yıldızının etrafındaki dönüş süresi. Gezegen, yıldızını 355 günde bir turluyor. Bu süre, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörünge süresine oldukça yakın.Güneş'i bile varAraştırmacılara göre HD-137010 b, yıldızının yaşanabilir bölgesinin hemen içinde yer alma ihtimaline sahip. Bilim insanları, yüzeyinde sıvı su bulunabilecek uygun koşullara sahip olma olasılığını yüzde 51 olarak değerlendiriyor.Gezegen, Güneş’ten daha küçük ve daha soğuk olan, K cüce sınıfında bir yıldızın etrafında dönüyor. Bu tür yıldızların, daha az hidrojen tükettikleri için Güneş’e kıyasla çok daha uzun ömürlü olduğu bildiriliyor.'Gezegen' statüsü için daha fazla gözlem gerekHD-137010 b’nin, NASA’nın artık görevde olmayan Kepler Uzay Teleskobundan elde edilen verilerle ortaya çıkarıldığı ve keşfin, bir gezegenin yıldızının önünden geçerken yıldız ışığında oluşturduğu azalmayı ölçen 'geçiş yöntemi' kullanılarak yapıldığı ifade ediliyor.Ancak gezegenin geçişi yalnızca bir kez gözlemlendi. Bilim insanları, bir ötegezegenin kesin olarak doğrulanabilmesi için birden fazla geçiş gözleminin gerekli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle HD-137010 b’nin gezegen statüsünün netleşmesi için uzun yıllara yayılan takip gözlemleri gerekiyor.Dünya’dan daha soğuk ama umut vericiGök cisminin, Dünya’nın Güneş’ten aldığı enerjinin üçte birinden daha azını aldığı, bunun da gezegenin yüzey sıcaklığının -68 ile -85 derece arasında olabileceğine işaret ettiği belirtiliyor. Bu değerlerin, gezegeni Mars’tan bile daha soğuk olduğu anlamına geldiği ifade ediliyor.Buna rağmen araştırmacılar, karbondioksit açısından zengin bir atmosferin, bu soğuk koşullarda bile yüzeyde sıvı suyun var olmasına izin verebileceğini belirtiyor.'Kartopu Dünya' ihtimaliÖte yandan, gezegenin Dünya’ya benzer atmosferik özelliklere sahip olması bir risk de barındırıyor. Eğer HD-137010 b, Dünya’dakine benzer miktarda karbondioksite sahipse, gezegenin tamamen buzla kaplı olduğu bir 'kartopu Dünya' senaryosu da mümkün. Bu durumda yüzey sıcaklıklarının -100 dereceye kadar düşebileceği ifade ediliyor.Yalnız olmayabilirBilim insanları, HD-137010 b’nin tek başına bir gezegen olmayabileceğini, yörüngenin iç ve dış kısımlarında başka gezegenlerin bulunmasının mümkün olduğunu düşünüyor. Hatta sistemin, iç bölgelerde Dünya benzeri gezegenler ve daha dış kısımlarda Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen barındıran, Güneş Sistemi’ne benzer bir yapıya sahip olabileceği belirtiliyor.
04:55 07.02.2026
Dünya’dan yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta, Dünya ile benzer özelliklere sahip bir gökcismi keşfedildi. Cisim, bir yıldızın etrafını 355 günde bir dönüyor ve sıvı su bulunabilecek uygun koşullara sahip olma olasılığı yüzde 51 olarak değerlendiriliyor.
Gökbilimciler, Dünya’ya benzer büyüklükte ve kayalık yapıda olduğu düşünülen yeni bir ötegezegenin keşfedildiğini duyurdu. HD-137010 b adı verilen bu gök cismi, Dünya’dan yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre gezegen, Dünya’dan biraz daha büyük ve yaklaşık 1.2 kat daha kütleli olabilir.
The Astrophysical Journal Letters’ta yayımlanan makaleye göre söz konusu gök cisminin en dikkat çekici özelliklerinden biri de, yıldızının etrafındaki dönüş süresi. Gezegen, yıldızını 355 günde bir turluyor. Bu süre, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörünge süresine oldukça yakın.

Güneş'i bile var

Araştırmacılara göre HD-137010 b, yıldızının yaşanabilir bölgesinin hemen içinde yer alma ihtimaline sahip. Bilim insanları, yüzeyinde sıvı su bulunabilecek uygun koşullara sahip olma olasılığını yüzde 51 olarak değerlendiriyor.
Gezegen, Güneş’ten daha küçük ve daha soğuk olan, K cüce sınıfında bir yıldızın etrafında dönüyor. Bu tür yıldızların, daha az hidrojen tükettikleri için Güneş’e kıyasla çok daha uzun ömürlü olduğu bildiriliyor.

'Gezegen' statüsü için daha fazla gözlem gerek

HD-137010 b’nin, NASA’nın artık görevde olmayan Kepler Uzay Teleskobundan elde edilen verilerle ortaya çıkarıldığı ve keşfin, bir gezegenin yıldızının önünden geçerken yıldız ışığında oluşturduğu azalmayı ölçen 'geçiş yöntemi' kullanılarak yapıldığı ifade ediliyor.
Ancak gezegenin geçişi yalnızca bir kez gözlemlendi. Bilim insanları, bir ötegezegenin kesin olarak doğrulanabilmesi için birden fazla geçiş gözleminin gerekli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle HD-137010 b’nin gezegen statüsünün netleşmesi için uzun yıllara yayılan takip gözlemleri gerekiyor.

Dünya’dan daha soğuk ama umut verici

Gök cisminin, Dünya’nın Güneş’ten aldığı enerjinin üçte birinden daha azını aldığı, bunun da gezegenin yüzey sıcaklığının -68 ile -85 derece arasında olabileceğine işaret ettiği belirtiliyor. Bu değerlerin, gezegeni Mars’tan bile daha soğuk olduğu anlamına geldiği ifade ediliyor.
Buna rağmen araştırmacılar, karbondioksit açısından zengin bir atmosferin, bu soğuk koşullarda bile yüzeyde sıvı suyun var olmasına izin verebileceğini belirtiyor.

'Kartopu Dünya' ihtimali

Öte yandan, gezegenin Dünya’ya benzer atmosferik özelliklere sahip olması bir risk de barındırıyor. Eğer HD-137010 b, Dünya’dakine benzer miktarda karbondioksite sahipse, gezegenin tamamen buzla kaplı olduğu bir 'kartopu Dünya' senaryosu da mümkün. Bu durumda yüzey sıcaklıklarının -100 dereceye kadar düşebileceği ifade ediliyor.

Yalnız olmayabilir

Bilim insanları, HD-137010 b’nin tek başına bir gezegen olmayabileceğini, yörüngenin iç ve dış kısımlarında başka gezegenlerin bulunmasının mümkün olduğunu düşünüyor.
Hatta sistemin, iç bölgelerde Dünya benzeri gezegenler ve daha dış kısımlarda Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen barındıran, Güneş Sistemi’ne benzer bir yapıya sahip olabileceği belirtiliyor.
