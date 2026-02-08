Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/universitede-staj-suresi-uzuyor20-gunden-en-az-bir-doneme-cikarilacak-1103339768.html
Üniversitede staj süresi uzuyor: 20 günden en az bir döneme çıkarılacak
Üniversitede staj süresi uzuyor: 20 günden en az bir döneme çıkarılacak
Sputnik Türkiye
Üniversite öğrencileri artık en az bir dönem staj yapacak. Uygulama ilk olarak 7 pilot ilde başlayacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, doğrudan iş hayatı deneyimiyle... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T09:47+0300
2026-02-08T09:57+0300
türki̇ye
türkiye
erol özvar
konya
gaziantep
i̇stanbul
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095624889_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a39ba6f9dab7c9f3907134c43446d5bc.jpg
Üniversite öğrencilerinin staj süreleri uzuyor.Staj süresi uzuyor mu? Üniversite stajı ne kadar olacak?Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı yeni düzenlemeyle ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim 2 dönem staj uygulaması yapılacak.4 yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim bir dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.Staj süreleri çok kısaydıDüzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor." dedi.7 pilot ilde başlayacakYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/ogrenci-affi-calismasinda-sona-gelindi-cumhurbaskani-erdogana-taslak-sunulacak-1103016097.html
türki̇ye
konya
gaziantep
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095624889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ae4c72d0ed9ef827d36eb97c8107301c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
staj süresi uzuyor mu? üniversite stajı ne kadar olacak?, staj süresi, üniversite staj
staj süresi uzuyor mu? üniversite stajı ne kadar olacak?, staj süresi, üniversite staj

Üniversitede staj süresi uzuyor: 20 günden en az bir döneme çıkarılacak

09:47 08.02.2026 (güncellendi: 09:57 08.02.2026)
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
© AA
Abone ol
Üniversite öğrencileri artık en az bir dönem staj yapacak. Uygulama ilk olarak 7 pilot ilde başlayacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, doğrudan iş hayatı deneyimiyle istihdama geçiş sürelerinin kısalacağını söyledi.
Üniversite öğrencilerinin staj süreleri uzuyor.

Staj süresi uzuyor mu? Üniversite stajı ne kadar olacak?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı yeni düzenlemeyle ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim 2 dönem staj uygulaması yapılacak.
4 yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim bir dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.

Staj süreleri çok kısaydı

Düzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

7 pilot ilde başlayacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağını açıkladı.
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
TÜRKİYE
Öğrenci affı çalışmasında sona gelindi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak sunulacak
25 Ocak, 10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала