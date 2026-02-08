https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/universitede-staj-suresi-uzuyor20-gunden-en-az-bir-doneme-cikarilacak-1103339768.html

Üniversitede staj süresi uzuyor: 20 günden en az bir döneme çıkarılacak

Üniversite öğrencilerinin staj süreleri uzuyor.Staj süresi uzuyor mu? Üniversite stajı ne kadar olacak?Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı yeni düzenlemeyle ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim 2 dönem staj uygulaması yapılacak.4 yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim bir dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.Staj süreleri çok kısaydıDüzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor." dedi.7 pilot ilde başlayacakYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağını açıkladı.

