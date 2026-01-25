Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/ogrenci-affi-calismasinda-sona-gelindi-cumhurbaskani-erdogana-taslak-sunulacak-1103016097.html
Öğrenci affı çalışmasında sona gelindi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak sunulacak
Öğrenci affı çalışmasında sona gelindi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak sunulacak
Sputnik Türkiye
Üniversitelere af düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Taslağa Cumhurbaşkanı ve partinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından nihai... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T10:45+0300
2026-01-25T10:48+0300
türki̇ye
üniversite
af
öğrenci affı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074366598_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_638b251318150c1d807f23992dd14c60.jpg
AK Parti Meclis Grubu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı, yükseköğrenim öğrencilerine af düzenlemesini de kapsayan kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklif metninin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından netleşmesi bekleniyor.Öğrenci affının şartlarına ilişkin YÖK ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçlarının da Erdoğan'a aktarılacağı belirtiliyor. Görüşmelerde, affın kapsamına dair talepler ile üniversitelerden gelen geri bildirimlerin ele alındığı ifade edildi.Kapsam ve kriterlerTürkiye gazetesinin haberine göre, düzenlemede affın kapsamının geniş tutulmaması, lisans öğrencilerinin yararlanması öngörülüyor. Af için mazeretlerin resmî belgelerle kanıtlanması temel kriter olacak.Kimler gündemde?Taslakta, ebeveyn kaybı nedeniyle ciddi maddi yetersizlik yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi nedeniyle eğitimini yarıda bırakan ya da ailesinde bakım sorumluluğu üstlendiği için devam edemeyen öğrencilerin kapsama alınması planlanıyor. Afetlerden etkilenenler ile uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler de, zorlayıcı sebeplerini resmî belgelerle ortaya koymaları halinde aftan yararlanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/teksastaki-bir-universite-platonun-derslerde-okutulmasini-yasakladi-1102806318.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074366598_27:0:675:486_1920x0_80_0_0_cecbb3042634f0328912a9cf16c01305.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
öğrenci affı, öğrenci affı ne zaman, üniversite öğrencilerine af
öğrenci affı, öğrenci affı ne zaman, üniversite öğrencilerine af

Öğrenci affı çalışmasında sona gelindi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak sunulacak

10:45 25.01.2026 (güncellendi: 10:48 25.01.2026)
© AAÖzel üniversite
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© AA
Abone ol
Üniversitelere af düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Taslağa Cumhurbaşkanı ve partinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından nihai şeklin verilmesi planlanıyor.
AK Parti Meclis Grubu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı, yükseköğrenim öğrencilerine af düzenlemesini de kapsayan kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklif metninin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından netleşmesi bekleniyor.
Öğrenci affının şartlarına ilişkin YÖK ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçlarının da Erdoğan'a aktarılacağı belirtiliyor. Görüşmelerde, affın kapsamına dair talepler ile üniversitelerden gelen geri bildirimlerin ele alındığı ifade edildi.

Kapsam ve kriterler

Türkiye gazetesinin haberine göre, düzenlemede affın kapsamının geniş tutulmaması, lisans öğrencilerinin yararlanması öngörülüyor. Af için mazeretlerin resmî belgelerle kanıtlanması temel kriter olacak.

Kimler gündemde?

Taslakta, ebeveyn kaybı nedeniyle ciddi maddi yetersizlik yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi nedeniyle eğitimini yarıda bırakan ya da ailesinde bakım sorumluluğu üstlendiği için devam edemeyen öğrencilerin kapsama alınması planlanıyor. Afetlerden etkilenenler ile uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler de, zorlayıcı sebeplerini resmî belgelerle ortaya koymaları halinde aftan yararlanabilecek.
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
DÜNYA
Teksas’taki bir üniversite, Platon’un derslerde okutulmasını yasakladı
17 Ocak, 01:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала