Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Harkov ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Harkov ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi'nde Gluşkovka, Sumi Bölgesi'nde de Sidorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 08.02.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri ve verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler Harkov Bölgesi'nde Gluşkovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler de kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi'nde Sidorovka yerleşimini kontrol altına aldı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.105 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemini imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün işletmelerini, enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 27 adet HIMARS füzesi, 3 adet uzun menzilli Neptun füzesi ve 42 uçak tipi İHA önledi.
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Harkov ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim daha kontrol altına alındı

12:47 08.02.2026 (güncellendi: 16:24 08.02.2026)
© Sputnik / Sergey AverinRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
© Sputnik / Sergey Averin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov Bölgesi’nde Gluşkovka, Sumi Bölgesi’nde de Sidorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri ve verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler Harkov Bölgesi'nde Gluşkovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler de kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi'nde Sidorovka yerleşimini kontrol altına aldı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.105 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemini imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün işletmelerini, enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 27 adet HIMARS füzesi, 3 adet uzun menzilli Neptun füzesi ve 42 uçak tipi İHA önledi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Donetsk ve Harkov'da 2 yerleşimi daha ele geçirdi
1 Şubat, 13:23
