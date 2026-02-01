https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/rus-ordusu-donetsk-ve-harkovda-2-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1103179589.html

Rus ordusu, Donetsk ve Harkov'da 2 yerleşimi daha ele geçirdi

Rus ordusu, Donetsk ve Harkov'da 2 yerleşimi daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı kararlılıkla sürdüren Rus ordusu, bölgeyi Ukraynalı askerlerden temizlemeye devam... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-01T13:23+0300

2026-02-01T13:23+0300

2026-02-01T13:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

donetsk

harkov

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rus ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Suhetskoye ile Harkov Bölgesi'nin Zelenoye yerleşimlerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.📍SuhetskoyeSuhetskoye, stratejik öneme sahip Krasnoarmeysk kentinin Krasnogvardeysk köyüne sadece 10 km mesafede bulunuyor📍ZelenoyeZelenoye, Harkov Bölgesi'nin Krasnograd kentinde bulunuyor. Harkov Bölgesi'ne uzaklığı 110 km, Kramatorsk kentine ise 130 km mesafede yer alıyor1000'den fazla düşman askeri öldürüldüRusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklamasında öne çıkan diğer hususlar:🔴1085 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi🔴138 askeri araç imha edildi🔴94 İHA vuruldu🔴14 tank, 13 top ve havan silahı imha edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/rus-disisleri-batili-askeri-birliklerin-ukraynaya-konuslandirilmasi-kabul-edilemez--1103174700.html

ukrayna

donetsk

harkov

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, donetsk, harkov, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri