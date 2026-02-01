Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/rus-ordusu-donetsk-ve-harkovda-2-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1103179589.html
Rus ordusu, Donetsk ve Harkov'da 2 yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk ve Harkov'da 2 yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı kararlılıkla sürdüren Rus ordusu, bölgeyi Ukraynalı askerlerden temizlemeye devam... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T13:23+0300
2026-02-01T13:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donetsk
harkov
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rus ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Suhetskoye ile Harkov Bölgesi'nin Zelenoye yerleşimlerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.📍SuhetskoyeSuhetskoye, stratejik öneme sahip Krasnoarmeysk kentinin Krasnogvardeysk köyüne sadece 10 km mesafede bulunuyor📍ZelenoyeZelenoye, Harkov Bölgesi'nin Krasnograd kentinde bulunuyor. Harkov Bölgesi'ne uzaklığı 110 km, Kramatorsk kentine ise 130 km mesafede yer alıyor1000'den fazla düşman askeri öldürüldüRusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklamasında öne çıkan diğer hususlar:🔴1085 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi🔴138 askeri araç imha edildi🔴94 İHA vuruldu🔴14 tank, 13 top ve havan silahı imha edildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/rus-disisleri-batili-askeri-birliklerin-ukraynaya-konuslandirilmasi-kabul-edilemez--1103174700.html
ukrayna
donetsk
harkov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_f7eb6e31fd794a025ffef7df34e67830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, donetsk, harkov, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna, donetsk, harkov, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri

Rus ordusu, Donetsk ve Harkov'da 2 yerleşimi daha ele geçirdi

13:23 01.02.2026
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı kararlılıkla sürdüren Rus ordusu, bölgeyi Ukraynalı askerlerden temizlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Suhetskoye ile Harkov Bölgesi'nin Zelenoye yerleşimlerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

📍Suhetskoye

Suhetskoye, stratejik öneme sahip Krasnoarmeysk kentinin Krasnogvardeysk köyüne sadece 10 km mesafede bulunuyor

📍Zelenoye

Zelenoye, Harkov Bölgesi'nin Krasnograd kentinde bulunuyor. Harkov Bölgesi'ne uzaklığı 110 km, Kramatorsk kentine ise 130 km mesafede yer alıyor

1000'den fazla düşman askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklamasında öne çıkan diğer hususlar:

🔴1085 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

🔴138 askeri araç imha edildi

🔴94 İHA vuruldu

🔴14 tank, 13 top ve havan silahı imha edildi
Солдат британской армии во время военных учений НАТО Пылающий меч 2022, Литва - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus Dışişleri: Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez
10:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала