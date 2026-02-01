https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/rus-ordusu-donetsk-ve-harkovda-2-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1103179589.html
Rus ordusu, Donetsk ve Harkov'da 2 yerleşimi daha ele geçirdi
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı kararlılıkla sürdüren Rus ordusu, bölgeyi Ukraynalı askerlerden temizlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Suhetskoye ile Harkov Bölgesi'nin Zelenoye yerleşimlerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.
Suhetskoye, stratejik öneme sahip Krasnoarmeysk kentinin Krasnogvardeysk köyüne sadece 10 km mesafede bulunuyor
Zelenoye, Harkov Bölgesi'nin Krasnograd kentinde bulunuyor. Harkov Bölgesi'ne uzaklığı 110 km, Kramatorsk kentine ise 130 km mesafede yer alıyor
1000'den fazla düşman askeri öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklamasında öne çıkan diğer hususlar:
🔴1085 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
🔴138 askeri araç imha edildi
🔴94 İHA vuruldu
🔴14 tank, 13 top ve havan silahı imha edildi