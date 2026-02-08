https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/rus-generale-yonelik-suikast-girisimi-natonun-onayi-ile-yapilmis-ve-baris-gorusmelerini-baltalamayi-1103350342.html
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber Ruholla Moddaber, Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimini Sputnik’e yorumladı.
Moddaber, “Tamamen NATO kontrolünde olan bu ülkenin (Ukrayna) istihbarat servisleri, Rusya topraklarında Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı’na terör saldırısı düzenledi” diye konuştu.
İranlı uzman, "NATO ülkeleri ile tamamen koordinasyon içinde olup barış görüşmelerini sekteye uğratma amacıyla gerçekleştirilen bu eylem, uluslararası topluma Kiev rejiminin apaçık bir yalancı, barış düşmanı, suçlu ve şüphesiz korkak olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor, zira doğrudan askeri çatışmada NATO güçleri ve Kiev rejimi tam bir yenilgiye uğradı, Rus ordusu ise cephenin tüm kısımlarında başarılı bir şekilde ilerliyor" vurgusunu yaptı ve ekledi:
Bu nedenle, korkakça terör eylemlere başvuruyorlar ve aynı zamanda yaşadıkları ezici ve tam yenilgiye rağmen, uluslararası topluma barışın kendileri için hiçbir anlam ifade etmediğini göstermeye çalışıyorlar.