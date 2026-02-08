https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/rus-generale-yonelik-suikast-girisimi-natonun-onayi-ile-yapilmis-ve-baris-gorusmelerini-baltalamayi-1103350342.html

‘Rus generale yönelik suikast girişimi NATO’nun onayı ile yapılmış ve barış görüşmelerini baltalamayı amaçlıyor’

İranlı uzman Moddaber, Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin NATO’nun onayı ile yapılmış ve barış görüşmelerini baltalamayı amaçladığını... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber Ruholla Moddaber, Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimini Sputnik’e yorumladı.Moddaber, “Tamamen NATO kontrolünde olan bu ülkenin (Ukrayna) istihbarat servisleri, Rusya topraklarında Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı’na terör saldırısı düzenledi” diye konuştu.İranlı uzman, "NATO ülkeleri ile tamamen koordinasyon içinde olup barış görüşmelerini sekteye uğratma amacıyla gerçekleştirilen bu eylem, uluslararası topluma Kiev rejiminin apaçık bir yalancı, barış düşmanı, suçlu ve şüphesiz korkak olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor, zira doğrudan askeri çatışmada NATO güçleri ve Kiev rejimi tam bir yenilgiye uğradı, Rus ordusu ise cephenin tüm kısımlarında başarılı bir şekilde ilerliyor" vurgusunu yaptı ve ekledi:

