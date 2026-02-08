Türkiye
Rusya'da Korgeneral Alekseyev’e yapılan suikast girişiminin faili gözaltına alındı
Rusya'da Korgeneral Alekseyev’e yapılan suikast girişiminin faili gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin failinin gözaltına alındığını, ayrıca İçişleri Bakanlığı ile birlikte... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin faili gözaltına alındı, ayrıca FSB, İçişleri Bakanlığı ile birlikte bu kişinin suç ortaklarını tespit etti.Suikast girişiminin faili Lyubomir Korba isimli bir Rusya vatandaşı olup, bu kişi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) istihbarat birimlerinin yardımıyla gözaltına alındı ve Rusya'ya teslim edildi. Bu kişinin suç ortakları ise Viktor Vasin ve Zinaida Serebritskaya adlı Rusya vatandaşlarıdır, Vasin Moskova'da gözaltına alındı, Serebritskaya ise Ukrayna'ya kaçtı.Olaya ilişkin bir açıklama da Rusya Soruşturma Komitesi'nden geldi.Kurum, Korgeneral Alekseyev'e en az üç kez ateş edildiğini bildirdi.Kurumun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:* Suikast girişimi, susturuculu bir Makarov tabanca ve üç mermi ile gerçekleştirildi.* Fail, aslen Ukrayna'nın Ternopol bölgesinden olup Rusya vatandaşıdır.* Fail suçu işledikten birkaç saat sonra Rusya'yı terk etti.* Korgeneral Alekseyev'i vuran tetikçi, Ukrayna istihbarat teşkilatları tarafından terör saldırısı düzenlemekle görevlendirilmişti.* Failin suç ortağına, bir askere yönelik cinayete teşebbüs ve yasadışı silah ticareti olmak üzere iki suçlama yöneltildi.* Olayla ilgili olarak, genetik incelemeler de dahil olmak üzere 15'ten fazla adli tıp incelemesi tayin edildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendiği bildirilmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, 6 Şubat'ta Moskova'da Volokolamskoye Caddesi üzerindeki bir konut binasında bir kişinin Alekseyev'e birkaç el ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını, yaralanan Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
10:19 08.02.2026 (güncellendi: 12:04 08.02.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin failinin gözaltına alındığını, ayrıca İçişleri Bakanlığı ile birlikte bu kişinin suç ortaklarının tespit edildiğini bildirdi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin faili gözaltına alındı, ayrıca FSB, İçişleri Bakanlığı ile birlikte bu kişinin suç ortaklarını tespit etti.
Suikast girişiminin faili Lyubomir Korba isimli bir Rusya vatandaşı olup, bu kişi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) istihbarat birimlerinin yardımıyla gözaltına alındı ve Rusya'ya teslim edildi. Bu kişinin suç ortakları ise Viktor Vasin ve Zinaida Serebritskaya adlı Rusya vatandaşlarıdır, Vasin Moskova'da gözaltına alındı, Serebritskaya ise Ukrayna'ya kaçtı.
Olaya ilişkin bir açıklama da Rusya Soruşturma Komitesi'nden geldi.
Kurum, Korgeneral Alekseyev’e en az üç kez ateş edildiğini bildirdi.
Kurumun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
* Suikast girişimi, susturuculu bir Makarov tabanca ve üç mermi ile gerçekleştirildi.
* Fail, aslen Ukrayna'nın Ternopol bölgesinden olup Rusya vatandaşıdır.
* Fail suçu işledikten birkaç saat sonra Rusya'yı terk etti.
* Korgeneral Alekseyev'i vuran tetikçi, Ukrayna istihbarat teşkilatları tarafından terör saldırısı düzenlemekle görevlendirilmişti.
* Failin suç ortağına, bir askere yönelik cinayete teşebbüs ve yasadışı silah ticareti olmak üzere iki suçlama yöneltildi.
* Olayla ilgili olarak, genetik incelemeler de dahil olmak üzere 15'ten fazla adli tıp incelemesi tayin edildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendiği bildirilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, 6 Şubat'ta Moskova'da Volokolamskoye Caddesi üzerindeki bir konut binasında bir kişinin Alekseyev'e birkaç el ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını, yaralanan Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
