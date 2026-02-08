https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/alperen-sengun-nba-all-starda-1103352401.html
Alperen Şengün NBA All-Star'da
Alperen Şengün NBA All-Star'da
Milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün NBA All-Star kadrosuna seçildi.NBA'den yapılan açıklamada "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti" ifadeleri kullanıldı.Bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta, 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu yeni formatla düzenlenecek.
20:18 08.02.2026 (güncellendi: 21:17 08.02.2026)
