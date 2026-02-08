https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/korgeneral-alekseyeve-suikast-girisimi-rus-ordusunun-ust-kademesine-yonelik-teror-eylemlerinden-1103349215.html

Avrasya Güvenlik Forumu Direktörü, Sırbistan Meclisi Üyesi ve emekli General Mitar Kovac, Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişimini Sputnik’e yorumladı.Vladimir Zelenskiy’in, barış anlaşmasının siyasi yolculuğunun sonu ve başkanlığının meyvelerinden ötürü göreceği zulmün başlangıcı olacağını anladığı düşünüldüğünde bu olaylar silsilesinin bir bakıma mantıklı olduğuna dikkat çeken Kovac, "Zira ancak o zaman halk, kendisinin aslında neler yaptığını, önde gelen Batı ülkeleriyle birlikte işlediği suçların ve hırsızlığın boyutunu daha iyi anlayacak. Gençler ölüme gönderilirken, Batı tarafından tahsis edilen paranın sadece küçük bir kısmı cepheye ulaşıyordu. Bu fonların büyük bir kısmı, ki boyutu henüz bilinmiyor, askeri operasyonları finanse etmekten, silah ve teçhizat sağlamaktan sorumlu olanların ceplerine gitti" diye konuştu.Kovaç, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sergilediği eylemler, ideolojik açıdan bilinen ve yeni tüm terörizm biçimlerine aktif olarak başvurmaları göz önüne alındığında Nazi yanlısı eylemleri olarak nitelendirilebilir" vurgusunu yaptı.Sırp uzman, "Bunun bu türden ilk olay olmadığından, sivil halka yönelik terör saldırıları ile birlikte Rus ordusunun üst kademesine ve ülkenin siyasi liderliğine yönelik terör eylemlerinden sadece biri olduğundan hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

