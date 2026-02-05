https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/amerikan-basini-epstein-firtinasi-bir-dunya-liderini-devirebilir-ama-bu-trump-degil-1103290994.html

Amerikan basını: Epstein fırtınası bir dünya liderini devirebilir ama bu Trump değil

Amerikan basını: Epstein fırtınası bir dünya liderini devirebilir ama bu Trump değil

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Jeffrey Epstein’la doğrudan bir bağlantısı olmamasına karşın, bu sebeple görevini kaybetme tehlikesi karşısında olduğunu... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T14:40+0300

2026-02-05T14:40+0300

2026-02-05T14:40+0300

dünya

jeffrey epstein

keir starmer

prens andrew

peter mandelson

abd

abd

atlantik

cnn

kral charles

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103290833_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ce7c4fa7a752bcbc256f22849ac9a41f.jpg

ABD merkezli CNN, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan yeni belgeler doğrultusunda ‘Atlantik’in doğu yakasında siyasi kriz derinleşiyor’ yorumunu yaptı.Yayın organına göre ‘Bu fark, Trump’ın görece siyasi gücünü ve Starmer’ın ise muhtemelen varoluşsal bir zayıflık içinde olduğunu yansıtıyor.’‘Baskıyı hisseden sadece Starmer değil’ yorumu yapan CNN analizi şu ifadeleri ekliyor:ABD’de ise, Epstein’la bağlantılı kişiler için buna benzer bir tasfiye yaşanmadı.Starmer özür dilediStarmer, ise İngiltere’deki tepkiler üzerine bugün yaptığı açıklamada hesap verebilirliğin sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından özür dilemesinin ardından başbakan, gerçeğin ortaya çıkarılması ve “kamu hayatının dürüstlüğü” için çaba göstereceği yönünde söz verdi.Starmer’a göre Epstein’ın mağdurlarına ‘Üzgünüm’ derken, “Mandelson’un yalanlarına inandığım ve onu göreve atadığım için üzgünüm.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ingiltere-kralinin-adi-epstein-belgelerinde-gecen-kardesi-kraliyet-konutundan-tasindi-1103246729.html

abd

atlantik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeffrey epstein, keir starmer, prens andrew, peter mandelson, abd, abd, atlantik, cnn, kral charles