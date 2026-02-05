https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/amerikan-basini-epstein-firtinasi-bir-dunya-liderini-devirebilir-ama-bu-trump-degil-1103290994.html
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Jeffrey Epstein’la doğrudan bir bağlantısı olmamasına karşın, bu sebeple görevini kaybetme tehlikesi karşısında olduğunu... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD merkezli CNN, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan yeni belgeler doğrultusunda ‘Atlantik’in doğu yakasında siyasi kriz derinleşiyor’ yorumunu yaptı.Yayın organına göre ‘Bu fark, Trump’ın görece siyasi gücünü ve Starmer’ın ise muhtemelen varoluşsal bir zayıflık içinde olduğunu yansıtıyor.’‘Baskıyı hisseden sadece Starmer değil’ yorumu yapan CNN analizi şu ifadeleri ekliyor:ABD’de ise, Epstein’la bağlantılı kişiler için buna benzer bir tasfiye yaşanmadı.Starmer özür dilediStarmer, ise İngiltere’deki tepkiler üzerine bugün yaptığı açıklamada hesap verebilirliğin sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından özür dilemesinin ardından başbakan, gerçeğin ortaya çıkarılması ve “kamu hayatının dürüstlüğü” için çaba göstereceği yönünde söz verdi.Starmer’a göre Epstein’ın mağdurlarına ‘Üzgünüm’ derken, “Mandelson’un yalanlarına inandığım ve onu göreve atadığım için üzgünüm.”
Amerikan basını: Epstein fırtınası bir dünya liderini devirebilir ama bu Trump değil
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Jeffrey Epstein’la doğrudan bir bağlantısı olmamasına karşın, bu sebeple görevini kaybetme tehlikesi karşısında olduğunu belirten Amerikan basını, ‘Starmer’in bir zayıflık içinde olduğunun yansıdığını’ belirtti. Starmer ise ‘Özür dilerim’ açıklaması yaptı.
ABD merkezli CNN, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan yeni belgeler doğrultusunda ‘Atlantik’in doğu yakasında siyasi kriz derinleşiyor’ yorumunu yaptı.
Yayın organına göre ‘Bu fark, Trump’ın görece siyasi gücünü ve Starmer’ın ise muhtemelen varoluşsal bir zayıflık içinde olduğunu yansıtıyor.’
‘Baskıyı hisseden sadece Starmer değil’ yorumu yapan CNN analizi şu ifadeleri ekliyor:
Birleşik Krallık’ta Epstein bağlantılarına yönelik kamu öfkesi o kadar yüksek ki Kral Charles, kardeşi ve Epstein’ın arkadaşı olan eski Prens Andrew’un kraliyet unvanlarını elinden aldı ve onu Windsor mülkündeki konutundan çıkmaya zorladı.
ABD’de ise, Epstein’la bağlantılı kişiler için buna benzer bir tasfiye yaşanmadı.
Ayrıca, Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'u geçen yıl bu göreve atamasına ilişkin son açıklamaları, iktidardaki İşçi Partisi içinde tepkileri artırırken, parti içinde Starmer üzerindeki baskı da artırdı.
Starmer, ise İngiltere’deki tepkiler üzerine bugün yaptığı açıklamada hesap verebilirliğin sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.
Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından özür dilemesinin ardından başbakan, gerçeğin ortaya çıkarılması ve “kamu hayatının dürüstlüğü” için çaba göstereceği yönünde söz verdi.
Starmer’a göre Epstein’ın mağdurlarına ‘Üzgünüm’ derken, “Mandelson’un yalanlarına inandığım ve onu göreve atadığım için üzgünüm.”