https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/cekya-basbakani-babisten-avrupaya-putin-ile-gorusmeye-baslama-cagrisi-1103346193.html

Çekya Başbakanı Babis’ten Avrupa’ya ‘Putin ile görüşmeye başlama’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Avrupa'ya Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına Rus lider Putin ile görüşmeye başlama çağrısında bulundu. 08.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-08T15:03+0300

dünya

çek cumhuriyeti

çekya

andrej babis

avrupa

rusya

vladimir putin

görüşme

viktor orban

macaristan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103345468_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_56218a110462701ad805f37683a0600f.png

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Avrupa ülkelerine Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye başlama çağrısı yaptı.Babis, “Avrupalı liderler artık Avrupa'nın Putin ile görüşülmesi gerektiği konusunda konuşmaya başladı. Daha önce (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban, Zelenskiy ve Putin’e giderken herkes bunu kınamıştı” diye konuştu.Babis ayrıca Avrupa ülkelerini Moskova ile doğrudan diyaloğu yeniden kurmaya çağırdı ve bunun ateşkes için gerekli bir koşul olduğunu vurguladı.Babis aynı zamanda Avrupa'nın tek başına çatışmayı durduramayacağının altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kilit oyuncu olarak nitelendirdi.‘Ukrayna'da barış Nisan 2022'de sağlanabilirdi’Ukrayna'da çatışma başladıktan kısa süre sonra barışın sağlanabileceğine dikkat çeken Babis, ancak dış müdahaleler nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade etti.Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'ya ilişkin barış anlaşmasının imzalanmasının, 2022'de çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra Batılı politikacıların baskısı altında sekteye uğradığını belirtmişti.

2026

