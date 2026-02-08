Türkiye
Çekya Başbakanı Babis’ten Avrupa’ya ‘Putin ile görüşmeye başlama’ çağrısı
Çekya Başbakanı Babis’ten Avrupa’ya ‘Putin ile görüşmeye başlama’ çağrısı
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Avrupa'ya Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına Rus lider Putin ile görüşmeye başlama çağrısında bulundu. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Avrupa ülkelerine Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye başlama çağrısı yaptı.Babis, "Avrupalı liderler artık Avrupa'nın Putin ile görüşülmesi gerektiği konusunda konuşmaya başladı. Daha önce (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban, Zelenskiy ve Putin'e giderken herkes bunu kınamıştı" diye konuştu.Babis ayrıca Avrupa ülkelerini Moskova ile doğrudan diyaloğu yeniden kurmaya çağırdı ve bunun ateşkes için gerekli bir koşul olduğunu vurguladı.Babis aynı zamanda Avrupa'nın tek başına çatışmayı durduramayacağının altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kilit oyuncu olarak nitelendirdi.'Ukrayna'da barış Nisan 2022'de sağlanabilirdi'Ukrayna'da çatışma başladıktan kısa süre sonra barışın sağlanabileceğine dikkat çeken Babis, ancak dış müdahaleler nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade etti.Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'ya ilişkin barış anlaşmasının imzalanmasının, 2022'de çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra Batılı politikacıların baskısı altında sekteye uğradığını belirtmişti.
Çekya Başbakanı Babis’ten Avrupa’ya ‘Putin ile görüşmeye başlama’ çağrısı

15:03 08.02.2026
© AP Photo / Petr David JosekAndrej Babis
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Avrupa'ya Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına Rus lider Putin ile görüşmeye başlama çağrısında bulundu.
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Avrupa ülkelerine Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye başlama çağrısı yaptı.
Babis, “Avrupalı liderler artık Avrupa'nın Putin ile görüşülmesi gerektiği konusunda konuşmaya başladı. Daha önce (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban, Zelenskiy ve Putin’e giderken herkes bunu kınamıştı” diye konuştu.
Babis ayrıca Avrupa ülkelerini Moskova ile doğrudan diyaloğu yeniden kurmaya çağırdı ve bunun ateşkes için gerekli bir koşul olduğunu vurguladı.
Babis aynı zamanda Avrupa'nın tek başına çatışmayı durduramayacağının altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kilit oyuncu olarak nitelendirdi.

‘Ukrayna'da barış Nisan 2022'de sağlanabilirdi’

Ukrayna'da çatışma başladıktan kısa süre sonra barışın sağlanabileceğine dikkat çeken Babis, ancak dış müdahaleler nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Barış anlaşmasına aslında Nisan 2022'de yaklaşılmıştı, ancak daha sonra (eski İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ortaya çıktı... bu çatışmanın devam etmesi isteniyordu.

Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'ya ilişkin barış anlaşmasının imzalanmasının, 2022'de çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra Batılı politikacıların baskısı altında sekteye uğradığını belirtmişti.
