Macron: Putin ile temas için teknik düzeyde hazırlıklar sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus lider Putin ile görüşmeler için teknik hazırlıkların devam ettiğini söyledi. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeler için teknik düzeyde hazırlıkların devam ettiğini ifade etti.Putin ile görüşme olasılığına ilişkin yorumda bulunan Macron, “Bu (temsları) hazırlamak adına teknik düzeyde görüşmeler devam ediyor” diye konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca söz konusu hazırlıkların şeffaf bir şekilde, Vladimir Zelenskiy ve önemli Avrupalı ​​ortaklarıyla istişare halinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.Macron Ocak ayının başlarında en kısa zamanda Putin ile görüşebileceğini söylemişti. Aralık ayındaysa Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın en yakın zamanda Rus lider ile diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtmişti.Bu çağrının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Macron’la görüşmeye hazır olduğunu açıklamış, ancak olası diyaloğun tarafların birbirilerine ders okuma değil birbirini anlama çabası olması gerektiğini eklemişti.

