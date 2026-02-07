Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri ve verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde Çugunovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.305 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 20 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün işletmelerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca 158 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu. Saldırılarda Kinjal hipersonik füzeleri de kullanıldı.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 168 uçak tipi İHA’yı önledi.
12:21 07.02.2026 (güncellendi: 12:37 07.02.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nde Çugunovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Rus Silahlı Kuvvetleri ayrıca askeri işletmelerini ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerini Kinjal hipersonik füzeleri ile vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri ve verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde Çugunovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.305 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 20 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün işletmelerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca 158 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu. Saldırılarda Kinjal hipersonik füzeleri de kullanıldı.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 168 uçak tipi İHA’yı önledi.
