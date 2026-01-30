Özel askeri harekat sürüyor: Rus ordusu, 2 yerleşimi daha ele geçirdi
12:41 30.01.2026 (güncellendi: 12:48 30.01.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Berestok ve Zaporojye Bölgesi'nin Ternovatoye yerleşimlerinde kontrolü sağladı.
📍Berestok
Gayçur Nehri'nin batı kıyısında, DHC ile Dnipropetrovsk Bölgesi'nin sınırında yer alan bir köy. Köyden geçen demiryolu hattı, Polohi ve Pokrovskoe gibi bölgesel merkezleri birbirine bağlıyor
📍Ternovatoye
Zaporojye Bölgesi ile Dnipropetrovsk Bölgesi'nin sınırında bulunuyor. Özel askeri harekat başlamadan önce Ternovatoye köyünün nüfusu 1400'ün üzerindeydi
Bu hamleler, Drujkovka, Kramatorsk ve Slavyansk ile birlikte DHC'nin işgal altındaki kesiminde bulunan Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattını teşkil ettiği Konstantinovka'da Rus ordusunun elde ettiği başarıları pekiştiriyor
Toplam 6 yerleşim Rusların kontrolüne girdi
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 1 haftasına ilişkin açıklamaları ise şöyle:
🔴24-30 Ocak arasında toplamda 6 yerleşim birimi ele geçirildi
🔴Kiev'in terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki hedeflere 1 yoğun ve 6 grup saldırısı düzenlendi
🔴Ukrayna'nın savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve altyapı tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları, Ukraynalı ve paralı askeri birliklerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi
🔴Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Ukrayna ordusuna ait 1 insansız hücumbotu imha etti
🔴4 güdümlü bomba, 46 ABD yapımı HIMARS roketi, kara hedefleri için yeniden teçhiz edilen S-200 füzesi, 822 İHA vuruldu
