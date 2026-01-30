Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/ozel-askeri-harekat-suruyor-rus-ordusu-2-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1103145939.html
Özel askeri harekat sürüyor: Rus ordusu, 2 yerleşimi daha ele geçirdi
Özel askeri harekat sürüyor: Rus ordusu, 2 yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Berestok ve Zaporojye Bölgesi'nin Ternovatoye yerleşimlerinde kontrolü sağladı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T12:41+0300
2026-01-30T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_11f2115e0cc221e65bd2012d7b73df0c.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Berestok ve Zaporojye Bölgesi'nin Ternovatoye yerleşimlerinde kontrolü sağladı.📍BerestokGayçur Nehri'nin batı kıyısında, DHC ile Dnipropetrovsk Bölgesi'nin sınırında yer alan bir köy. Köyden geçen demiryolu hattı, Polohi ve Pokrovskoe gibi bölgesel merkezleri birbirine bağlıyor📍TernovatoyeZaporojye Bölgesi ile Dnipropetrovsk Bölgesi'nin sınırında bulunuyor. Özel askeri harekat başlamadan önce Ternovatoye köyünün nüfusu 1400'ün üzerindeydiBu hamleler, Drujkovka, Kramatorsk ve Slavyansk ile birlikte DHC'nin işgal altındaki kesiminde bulunan Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattını teşkil ettiği Konstantinovka'da Rus ordusunun elde ettiği başarıları pekiştiriyorToplam 6 yerleşim Rusların kontrolüne girdiRusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 1 haftasına ilişkin açıklamaları ise şöyle:🔴24-30 Ocak arasında toplamda 6 yerleşim birimi ele geçirildi🔴Kiev'in terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki hedeflere 1 yoğun ve 6 grup saldırısı düzenlendi🔴Ukrayna'nın savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve altyapı tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları, Ukraynalı ve paralı askeri birliklerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi🔴Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Ukrayna ordusuna ait 1 insansız hücumbotu imha etti🔴4 güdümlü bomba, 46 ABD yapımı HIMARS roketi, kara hedefleri için yeniden teçhiz edilen S-200 füzesi, 822 İHA vuruldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/ukraynali-ajanin-rus-askerine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1103140644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_3c98023f6e1baa9abcd21e4fb55a1775.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Özel askeri harekat sürüyor: Rus ordusu, 2 yerleşimi daha ele geçirdi

12:41 30.01.2026 (güncellendi: 12:48 30.01.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Berestok ve Zaporojye Bölgesi'nin Ternovatoye yerleşimlerinde kontrolü sağladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Berestok ve Zaporojye Bölgesi'nin Ternovatoye yerleşimlerinde kontrolü sağladı.

📍Berestok

Gayçur Nehri'nin batı kıyısında, DHC ile Dnipropetrovsk Bölgesi'nin sınırında yer alan bir köy. Köyden geçen demiryolu hattı, Polohi ve Pokrovskoe gibi bölgesel merkezleri birbirine bağlıyor

📍Ternovatoye

Zaporojye Bölgesi ile Dnipropetrovsk Bölgesi'nin sınırında bulunuyor. Özel askeri harekat başlamadan önce Ternovatoye köyünün nüfusu 1400'ün üzerindeydi

Bu hamleler, Drujkovka, Kramatorsk ve Slavyansk ile birlikte DHC'nin işgal altındaki kesiminde bulunan Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattını teşkil ettiği Konstantinovka'da Rus ordusunun elde ettiği başarıları pekiştiriyor

Toplam 6 yerleşim Rusların kontrolüne girdi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 1 haftasına ilişkin açıklamaları ise şöyle:

🔴24-30 Ocak arasında toplamda 6 yerleşim birimi ele geçirildi

🔴Kiev'in terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki hedeflere 1 yoğun ve 6 grup saldırısı düzenlendi

🔴Ukrayna'nın savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve altyapı tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları, Ukraynalı ve paralı askeri birliklerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi

🔴Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Ukrayna ordusuna ait 1 insansız hücumbotu imha etti

🔴4 güdümlü bomba, 46 ABD yapımı HIMARS roketi, kara hedefleri için yeniden teçhiz edilen S-200 füzesi, 822 İHA vuruldu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukraynalı ajanın Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi
10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала