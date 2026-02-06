https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/urdun-krali-2-abdullah-turkiyeye-geliyor-1103325484.html
Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T20:34+0300
2026-02-06T20:34+0300
2026-02-06T20:34+0300
türki̇ye
türkiye
ürdün
ürdün kralı 2. abdullah
ürdün kralı abdullah
ziyaret
resmi ziyaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/05/1044196894_0:50:2517:1466_1920x0_80_0_0_fac7aa7793ba96fc587abadf54294a42.jpg
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 7 Şubat'ta Türkiye'de olacağını duyurdu.Görüşmelerde Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanlarının masaya yatırılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/buyuk-depremin-yil-donumunde-konusan-cumhurbaskani-erdogan-devlet-olarak-dakikalar-icerisinde-1103320658.html
türki̇ye
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/05/1044196894_46:0:2473:1820_1920x0_80_0_0_d1c981a01ea5ca349004c17c118a76c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kralı abdullah, ziyaret, resmi ziyaret
türkiye, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kralı abdullah, ziyaret, resmi ziyaret
Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 7 Şubat'ta Türkiye'de olacağını duyurdu.
Görüşmelerde Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanlarının masaya yatırılması bekleniyor.