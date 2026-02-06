Türkiye
Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 7 Şubat'ta Türkiye'de olacağını duyurdu.Görüşmelerde Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanlarının masaya yatırılması bekleniyor.
Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor

20:34 06.02.2026
© AP PhotoCumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 7 Şubat'ta Türkiye'de olacağını duyurdu.
Görüşmelerde Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanlarının masaya yatırılması bekleniyor.
