Büyük depremin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet olarak dakikalar içerisinde hareket ettik'

Büyük depremin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet olarak dakikalar içerisinde hareket ettik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu depremin ekonomik maliyeti 104 milyar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buldu" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:"6 Şubat 2023'te cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz ise depremden yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon vatandaşımızı bölgeden tahliye etmek durumunda kaldık. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan yaklaşık 39 bin 555'i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar alırken 36 bin bina ise orta hasarlı hale geldi.Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buldu.Depremin ilk anından itibaren dakikalar içinde hareket ettik. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya yeniden gösterdik.'Evleri bitiremez dediler, işte evler burada'Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor dediler. Evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne yazık ki burada da partizancı davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.İktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Sadece 3 yılda şehirlerimizi imar ve ihya ettik. 445 bin 357 bağımsız bölümü bitirdik.Şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım; Anma yıldönümleri birilerine laf yetiştirme günleri değildir. Ne yazık ki anamuhalefetin başındaki zat ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Eserin yoksa CHP genel başkanı gibi sadece polemik yaparsın. Biraz kendini düzeltse biz de bir nebze acemiliğine verip biz de anlayışla karşılarız. O erdem de yok. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, çamur attınız bari bugün 455 bin konutu yapan devletine teşekkür et. Kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor. Bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim; ters çevirmekle kuyudan minare olmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz.Depremden etkilenen 11 ilimizdeki hizmet binalarını da yeniden ihya ettik. Esnafımızın, üreticimizin, çiftçimizin hep yanında olduk. Prim borçlarını erteledik. 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yatırımlarda bulunduk.”

