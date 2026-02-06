https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/tahliye-olmustu-zeydan-karalardan-ilk-aciklama-1103303086.html
Tahliye olmuştu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Tahliye olmuştu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada dosyaya ilişkin nihai kararın... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T00:25+0300
2026-02-06T00:25+0300
2026-02-06T00:26+0300
türki̇ye
aziz ihsan aktaş
zeydan karalar
türkiye
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
silivri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/04/1043345132_3:0:1237:694_1920x0_80_0_0_41676b4093f88fd26a36b79661363840.jpg
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan geç saatlerde serbest bırakılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar basının sorularını yanıtladı.Başkan Karalar, ''Arkadaşlarımı bırakmak buruk bir sevinç. Bu ara karar, 20 Şubat'ta nihai karar gelecek. Adana'ya dönüyorum. Destek verenlere teşekkür ediyorum'' dedi.Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-hakkinda-tahliye-karari-1103298817.html
türki̇ye
adana
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/04/1043345132_157:0:1082:694_1920x0_80_0_0_8c0c65bc1d24497f31af47fb6db8e153.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aziz ihsan aktaş, zeydan karalar, türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, silivri, silivri ceza i̇nfaz kurumu, silivri cumhuriyet başsavcılığı
aziz ihsan aktaş, zeydan karalar, türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, silivri, silivri ceza i̇nfaz kurumu, silivri cumhuriyet başsavcılığı
Tahliye olmuştu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
00:25 06.02.2026 (güncellendi: 00:26 06.02.2026)
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada dosyaya ilişkin nihai kararın 20 Şubat’ta verileceğini ifade etti.
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan geç saatlerde serbest bırakılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar basının sorularını yanıtladı.
Başkan Karalar, ''Arkadaşlarımı bırakmak buruk bir sevinç. Bu ara karar, 20 Şubat'ta nihai karar gelecek. Adana'ya dönüyorum. Destek verenlere teşekkür ediyorum'' dedi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.