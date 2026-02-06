Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/tahliye-olmustu-zeydan-karalardan-ilk-aciklama-1103303086.html
Tahliye olmuştu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Tahliye olmuştu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada dosyaya ilişkin nihai kararın... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T00:25+0300
2026-02-06T00:26+0300
türki̇ye
aziz ihsan aktaş
zeydan karalar
türkiye
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
silivri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/04/1043345132_3:0:1237:694_1920x0_80_0_0_41676b4093f88fd26a36b79661363840.jpg
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan geç saatlerde serbest bırakılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar basının sorularını yanıtladı.Başkan Karalar, ''Arkadaşlarımı bırakmak buruk bir sevinç. Bu ara karar, 20 Şubat'ta nihai karar gelecek. Adana'ya dönüyorum. Destek verenlere teşekkür ediyorum'' dedi.Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-hakkinda-tahliye-karari-1103298817.html
türki̇ye
adana
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/04/1043345132_157:0:1082:694_1920x0_80_0_0_8c0c65bc1d24497f31af47fb6db8e153.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aziz ihsan aktaş, zeydan karalar, türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, silivri, silivri ceza i̇nfaz kurumu, silivri cumhuriyet başsavcılığı
aziz ihsan aktaş, zeydan karalar, türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, silivri, silivri ceza i̇nfaz kurumu, silivri cumhuriyet başsavcılığı

Tahliye olmuştu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

00:25 06.02.2026 (güncellendi: 00:26 06.02.2026)
© AAZeydan Karalar
Zeydan Karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© AA
Abone ol
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada dosyaya ilişkin nihai kararın 20 Şubat’ta verileceğini ifade etti.
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan geç saatlerde serbest bırakılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar basının sorularını yanıtladı.
Başkan Karalar, ''Arkadaşlarımı bırakmak buruk bir sevinç. Bu ara karar, 20 Şubat'ta nihai karar gelecek. Adana'ya dönüyorum. Destek verenlere teşekkür ediyorum'' dedi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.
zeydan karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
TÜRKİYE
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Dün, 19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала