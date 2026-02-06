https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/tahliye-olmustu-zeydan-karalardan-ilk-aciklama-1103303086.html

Tahliye olmuştu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada dosyaya ilişkin nihai kararın... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan geç saatlerde serbest bırakılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar basının sorularını yanıtladı.Başkan Karalar, ''Arkadaşlarımı bırakmak buruk bir sevinç. Bu ara karar, 20 Şubat'ta nihai karar gelecek. Adana'ya dönüyorum. Destek verenlere teşekkür ediyorum'' dedi.Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

