Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında mahkemece tahliye kararı verildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.Hakkında tahliye kararı verilen isimler şöyle:
türki̇ye
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:18 05.02.2026 (güncellendi: 19:32 05.02.2026)
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında mahkemece tahliye kararı verildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
Hakkında tahliye kararı verilen isimler şöyle:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz
Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan
Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın makam şoförü Mehmet Ataş
Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik
Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş
İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş