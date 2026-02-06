https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/rusyanin-altin-rezervleri-ilk-kez-400-milyar-dolari-asti-1103322229.html

Rusya'nın altın rezervleri ilk kez 400 milyar doları aştı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Ocak ayı sonunda ülkenin altın rezervleri 402.7 milyar dolarla modern tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Altının... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya’nın altın rezervleri tarihte ilk kez 400 milyar dolar seviyesini geçerek rekor kırdı. Sputnik’in Rusya Merkez Bankası verilerine dayanarak yaptığı analize göre, Ocak ayı itibarıyla ülkenin altın rezervleri 402.7 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, modern Rusya tarihindeki en yüksek seviye olarak kayda geçti.Kış aylarında altına yapılan yatırımlar yüzde 23.3 oranında artarken, aynı dönemde bu değerli metalin Rusya’nın uluslararası rezervleri içindeki payı yüzde 43.3'ten yüzde 48.3’e yükseldi. Bu oran, Ocak 1995'ten bu yana ulaşılan en yüksek seviye oldu. Söz konusu tarihte altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 54.8 iken, altın varlıklarının toplam değeri sadece 4.6 milyar dolar düzeyindeydi.Altının toplam rezervler içindeki payı, 1 Ocak 1993’te yüzde 56.9 ile en yüksek seviyesine ulaştı. En düşük seviye ise Haziran 2007’de yüzde 2.1 olarak kaydedildi.Rusya’nın toplam uluslararası rezervleri de yılın başından bu yana artış gösterdi. 1 Ocak’ta 754.9 milyar dolar olan uluslararası rezervler, 1 Şubat itibarıyla 833.6 milyar dolara yükseldi.

