ABD'li yatırım uzmanı: Bitcoin düşüşünü sürdürürse, tüm ekonomi için bir 'ölüm sarmalı' başlatabilir

ABD’li yatırım uzmanı: Bitcoin düşüşünü sürdürürse, tüm ekonomi için bir 'ölüm sarmalı' başlatabilir

Michael Burry, Bitcoin’deki ek kayıpların ekonomiyi tamamen 'ölüm sarmalına' dönüştürebileceği uyarısında bulundu. Kripto para birimi, bugün 69 bin dolara kadar düştü. Altın ve gümüş fiyatlarındaki belirsizlikler de eklendi.

Kripto para birimi Bitcoin, yıla son derece kötü bir başlangıç yaptı. Dijital token 2026’da şimdiye kadar yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.Ekim ayında 120 bin doların üzerine çıkarak gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana ise yaklaşık yüzde 40 düştü. Bu, 2018’den beri en uzun kayıp serisi. Sadece bugün bile yaklaşık yüzde 4 gerileyerek 69 bine kadar düştü.‘Yaklaşan felaketin işareti olabilik’2008’deki ekonomik çöküşten önce ABD konut piyasasına karşı açtığı pozisyonla ünlenen Michael Burry’ye göre bu tablo yaklaşan bir felaketin işareti olabilir.Burry, Substack’te yayımladığı yazıda, Bitcoin’deki ek kayıpların kriptoya aşırı ağırlık veren yatırımcıların bilançolarında büyük baskı yaratabileceğini, bunun da daha fazla satışa ve toparlanması zor bir ‘ölüm sarmalı’na yol açabileceğini söyledi.‘Altın ve gümüş fiyatları da bununla bağlantılı’Burry, altın ve gümüş fiyatlarında bir yıl süren yükselişlerin ardından görülen son düzeltmelerin de Bitcoin’in sıkıntılarıyla bağlantılı olabileceğini savundu. Çünkü metal vadeli işlemleri de, kripto token’lar gibi, fiziksel varlıklarla doğrudan desteklenmiyor.Wall Street’te dalgalı dönemBurry’nin uyarısı, Wall Street’te dalgalı bir dönemde geldi. ABD doları bu yılın başlarında dört yılın en düşük seviyesine inerken yatırımcılar daha güvenli seçenekler için yurtdışına yöneliyor.New York merkezli Futurism haber platformuna göre ‘Trump yönetiminin istikrarsız para politikası, özellikle Avrupa’daki yatırımları çok daha cazip hale getirdi.’Tüm bu belirsizlik altının değerinde büyük sıçramalara yol açtı ve altın geçen hafta ons başına 5 bin 500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak dalgalanmalar ve geri çekilmeler, altında da hareketlilik ve belirsizlik yaratıyor.

