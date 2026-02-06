Türkiye
Kamala Harris’ten sosyal medyada geri dönüş: Beyaz Saray için adaylık sinyali mi?
Kamala Harris’ten sosyal medyada geri dönüş: Beyaz Saray için adaylık sinyali mi?
ABD eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık kampanyasına ait sosyal medya hesabını yeniden aktive ederek 2028 seçimleri için adaylık iddialarını... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
13:22 06.02.2026 (güncellendi: 13:23 06.02.2026)
ABD eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık kampanyasına ait sosyal medya hesabını yeniden aktive ederek 2028 seçimleri için adaylık iddialarını güçlendirdi. Hesapta yapılan isim değişikliği ve genç seçmenlere yönelik mesajlar, Harris’in Beyaz Saray yarışına geri dönebileceği yönünde yorumlandı.
ABD eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, uzun süredir pasif durumda bulunan başkanlık kampanyası hesabını yeniden kullanıma açtı. Harris’in bu hamlesi, 2028 başkanlık seçimleri için yeniden aday olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Hesap adı değişti: 'Headquarters_67'

Harris, X platformunda paylaştığı videoda hesabının adını “Kamala Headquarters”tan “Headquarters_67”ye çevirdiğini duyurdu. “6” ve “7” rakamlarının Z kuşağına gönderme yaptığı yorumları yapılırken, Harris paylaşımında “Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
TikTok’ta ise hesabın yalnızca “Headquarters” adıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.

Hesap bir yıldır sessizdi

Söz konusu kampanya hesabı, 5 Şubat 2024’ten bu yana aktif değildi. Bu tarih, Donald Trump’ın 2024 seçimlerini kazandığının ilan edildiği döneme denk geliyor.
Harris, yenilenen hesabın genç Amerikalılara bilgi sunacağını ve sivil toplumdan “cesur liderleri” öne çıkaracağını açıkladı.

'Bizimle bağlantıda kalın' mesajı

61 yaşındaki Harris, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Bizimle bağlantıda kalın, orada buluşacağız.”
Bu mesaj, siyasi çevrelerde kampanya hazırlıklarının ilk adımı olarak yorumlandı.

Anketlerde önde görünüyor

Son kamuoyu yoklamalarına göre Harris, Demokrat Parti’nin 2028 başkanlık seçimleri için en güçlü adayları arasında yer alıyor. Anketlerde, Gavin Newsom başta olmak üzere diğer potansiyel adayların önünde bulunuyor.

Trump cephesinden alaycı tepki

Harris’in sosyal medyaya dönüşü, Trump cephesinde hızlı yankı buldu. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokratların gerçekten ihtiyacı olan şey, Kamala’yı daha fazla görmek” ifadelerini kullandı.
Trump’a yakın “Trump War Room” hesabı ise, “Arkadaşlar, daha fazla acı ister misiniz?” paylaşımıyla Harris’i hedef aldı.
