Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bakan-fidan-katar-basbakani-al-sani-ile-gorustu-bolgesel-krizler-masada-1103315383.html
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü: Bölgesel krizler masada
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü: Bölgesel krizler masada
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T13:09+0300
2026-02-06T13:09+0300
dünya
hakan fidan
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
katar
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093282736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69dad57dd0835a309d8043d56da368cc.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürüldüğü vurgulandı.Bölgesel gelişmeler gündemdeydiDışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik başlıkları ve siyasi istikrar konuları ele alındı. Taraflar, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.Türkiye–Katar i̇ş birliği değerlendirildiGörüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, diplomatik koordinasyon ve karşılıklı temasların önemi de gündeme geldi. İki ülkenin bölgesel meselelerde yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/pakistanda-bir-camide-patlama-cok-sayida-yarali-var-1103315267.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093282736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_986ca4789305558af73cfad7edea14c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, katar, türkiye, haberler
hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, katar, türkiye, haberler

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü: Bölgesel krizler masada

13:09 06.02.2026
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, güvenlik konuları ve diplomatik iş birliği ele alınırken, Türkiye–Katar ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürüldüğü vurgulandı.

Bölgesel gelişmeler gündemdeydi

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik başlıkları ve siyasi istikrar konuları ele alındı. Taraflar, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye–Katar i̇ş birliği değerlendirildi

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, diplomatik koordinasyon ve karşılıklı temasların önemi de gündeme geldi. İki ülkenin bölgesel meselelerde yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir camide patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
DÜNYA
Pakistan’da bir camide patlama: En az 10 ölü
13:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала