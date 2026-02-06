https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bakan-fidan-katar-basbakani-al-sani-ile-gorustu-bolgesel-krizler-masada-1103315383.html
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü: Bölgesel krizler masada
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü: Bölgesel krizler masada
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T13:09+0300
2026-02-06T13:09+0300
2026-02-06T13:09+0300
dünya
hakan fidan
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
katar
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093282736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69dad57dd0835a309d8043d56da368cc.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürüldüğü vurgulandı.Bölgesel gelişmeler gündemdeydiDışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik başlıkları ve siyasi istikrar konuları ele alındı. Taraflar, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.Türkiye–Katar i̇ş birliği değerlendirildiGörüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, diplomatik koordinasyon ve karşılıklı temasların önemi de gündeme geldi. İki ülkenin bölgesel meselelerde yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/pakistanda-bir-camide-patlama-cok-sayida-yarali-var-1103315267.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093282736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_986ca4789305558af73cfad7edea14c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, katar, türkiye, haberler
hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, katar, türkiye, haberler
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü: Bölgesel krizler masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, güvenlik konuları ve diplomatik iş birliği ele alınırken, Türkiye–Katar ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürüldüğü vurgulandı.
Bölgesel gelişmeler gündemdeydi
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik başlıkları ve siyasi istikrar konuları ele alındı. Taraflar, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Türkiye–Katar i̇ş birliği değerlendirildi
Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, diplomatik koordinasyon ve karşılıklı temasların önemi de gündeme geldi. İki ülkenin bölgesel meselelerde yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.