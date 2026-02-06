https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bakan-fidan-katar-basbakani-al-sani-ile-gorustu-bolgesel-krizler-masada-1103315383.html

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü: Bölgesel krizler masada

06.02.2026

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürüldüğü vurgulandı.Bölgesel gelişmeler gündemdeydiDışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik başlıkları ve siyasi istikrar konuları ele alındı. Taraflar, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.Türkiye–Katar i̇ş birliği değerlendirildiGörüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, diplomatik koordinasyon ve karşılıklı temasların önemi de gündeme geldi. İki ülkenin bölgesel meselelerde yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.

