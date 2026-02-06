https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/fatihte-banka-soygunu-112-bin-lira-calindi-1103327375.html
Fatih'te banka soygunu: 112 bin lira çalındı
Fatih’te silahlı ve cerrahi maskeli bir şüpheli banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çaldı. Kaçarken bir kişiye çarparak düşen soyguncu, silahıyla birlikte... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
Unkapanı Mahallesi’ndeki bir banka şubesine cerrahi maskeyle giren şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.Kaçış sırasında bir kişiye çarpıp yere düşen zanlı, bu esnada silahıyla paranın bir bölümünü yolda düşürdü. Yaklaşık 80 bin liranın, çarpılan kişi tarafından bankaya teslim edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kayıp 32 bin lira ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
