Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/fatihte-banka-soygunu-112-bin-lira-calindi-1103327375.html
Fatih'te banka soygunu: 112 bin lira çalındı
Fatih'te banka soygunu: 112 bin lira çalındı
Sputnik Türkiye
Fatih’te silahlı ve cerrahi maskeli bir şüpheli banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çaldı. Kaçarken bir kişiye çarparak düşen soyguncu, silahıyla birlikte... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T22:18+0300
2026-02-06T22:18+0300
türki̇ye
fatih
banka
banka kredisi
banka soygunu
hırsız
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
hırsızlık büro amirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103327201_0:160:1279:879_1920x0_80_0_0_3763074ca3cf531e4a795d53f276035e.jpg
Unkapanı Mahallesi’ndeki bir banka şubesine cerrahi maskeyle giren şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.Kaçış sırasında bir kişiye çarpıp yere düşen zanlı, bu esnada silahıyla paranın bir bölümünü yolda düşürdü. Yaklaşık 80 bin liranın, çarpılan kişi tarafından bankaya teslim edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kayıp 32 bin lira ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kuyumcuda-silahli-soygun-mudahale-eden-bir-polis-vuruldu-1103210209.html
türki̇ye
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103327201_53:0:1225:879_1920x0_80_0_0_915794f22b2dc2069d8ba5426a80fee0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih, banka, banka kredisi, banka soygunu, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği
fatih, banka, banka kredisi, banka soygunu, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği

Fatih'te banka soygunu: 112 bin lira çalındı

22:18 06.02.2026
© AA / Veysel Ensar GökcegözogBanka soygunu
Banka soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© AA / Veysel Ensar Gökcegözog
Abone ol
Fatih’te silahlı ve cerrahi maskeli bir şüpheli banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çaldı. Kaçarken bir kişiye çarparak düşen soyguncu, silahıyla birlikte paranın 80 bin lirasını yolda düşürürken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Unkapanı Mahallesi’ndeki bir banka şubesine cerrahi maskeyle giren şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.
Kaçış sırasında bir kişiye çarpıp yere düşen zanlı, bu esnada silahıyla paranın bir bölümünü yolda düşürdü.
Yaklaşık 80 bin liranın, çarpılan kişi tarafından bankaya teslim edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kayıp 32 bin lira ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından vurarak kaçtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
Kuyumcuda silahlı soygun: Müdahale eden bir polis vuruldu
2 Şubat, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала