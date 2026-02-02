https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kuyumcuda-silahli-soygun-mudahale-eden-bir-polis-vuruldu-1103210209.html
Kuyumcuda silahlı soygun: Müdahale eden bir polis vuruldu
Kuyumcuda silahlı soygun: Müdahale eden bir polis vuruldu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T17:05+0300
2026-02-02T17:05+0300
2026-02-02T17:05+0300
türki̇ye
kuyumcu
şanlıurfa
soygun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103210261_0:0:1205:677_1920x0_80_0_0_fa7a301070e044c33d41526dbc31c6d8.jpg
Şanlıurfa'da olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kar maskesiyle geldiYüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Ş.Ç'ye ait kuyumcuya geldi.Silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve paraları alan 3 şüpheli, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ'nin müdahalesiyle karşılaştı.Şüpheliler, polis memuru S.İ'yi silahla ayağından vurarak yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/cerrahi-maskeyle-geldigi-kuyumcudan-3-milyon-liralik-altin-caldi-soygundan-sonra-evine-metrobusle-1102950197.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103210261_0:0:903:677_1920x0_80_0_0_bdcc4246d843b48c55647ad0b482a9f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuyumcu, şanlıurfa, soygun
kuyumcu, şanlıurfa, soygun
Kuyumcuda silahlı soygun: Müdahale eden bir polis vuruldu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından vurarak kaçtı.
Şanlıurfa'da olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.
Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Ş.Ç'ye ait kuyumcuya geldi.
Silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve paraları alan 3 şüpheli, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ'nin müdahalesiyle karşılaştı.
Şüpheliler, polis memuru S.İ'yi silahla ayağından vurarak yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.