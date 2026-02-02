Türkiye
Kuyumcuda silahlı soygun: Müdahale eden bir polis vuruldu
Kuyumcuda silahlı soygun: Müdahale eden bir polis vuruldu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis... 02.02.2026
Şanlıurfa'da olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kar maskesiyle geldiYüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Ş.Ç'ye ait kuyumcuya geldi.Silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve paraları alan 3 şüpheli, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ'nin müdahalesiyle karşılaştı.Şüpheliler, polis memuru S.İ'yi silahla ayağından vurarak yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından vurarak kaçtı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından vurarak kaçtı.
Şanlıurfa'da olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Kar maskesiyle geldi

Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Ş.Ç'ye ait kuyumcuya geldi.
Silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve paraları alan 3 şüpheli, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ'nin müdahalesiyle karşılaştı.
Şüpheliler, polis memuru S.İ'yi silahla ayağından vurarak yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
