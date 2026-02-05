https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/pfdkdan-skriniara-men-cezasi-1103300365.html
PFDK'dan Skriniar’a men cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar’a 2 maç men cezası verdi. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Kocaelispor maçında taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar PFDK'ye sevk edilmişti.TFF'den yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncuya 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi. Skriniar, Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
2026
Kocaelispor maçında taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar PFDK'ye sevk edilmişti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncuya 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi. Skriniar, Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek.