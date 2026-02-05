Türkiye
PFDK'dan Skriniar’a men cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar’a 2 maç men cezası verdi. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Kocaelispor maçında taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar PFDK'ye sevk edilmişti.TFF'den yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncuya 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi. Skriniar, Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
20:36 05.02.2026
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar’a 2 maç men cezası verdi.
Kocaelispor maçında taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar PFDK'ye sevk edilmişti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncuya 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi. Skriniar, Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
