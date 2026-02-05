https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/pfdkdan-skriniara-men-cezasi-1103300365.html

PFDK'dan Skriniar’a men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar'a 2 maç men cezası verdi. 05.02.2026

Kocaelispor maçında taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar PFDK'ye sevk edilmişti.TFF'den yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncuya 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi. Skriniar, Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

