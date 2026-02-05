https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/besiktas-kocaelide-penaltiyla-kurtuldu-selcuk-inan-kirmizi-gordu-1103299754.html
Beşiktaş, Kocaeli'de penaltıyla kurtuldu: Selçuk İnan kırmızı gördü
Beşiktaş, Kocaeli’de penaltıyla kurtuldu: Selçuk İnan kırmızı gördü
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede goller penaltıdan gelirken, Selçuk İnan kırmızı...
TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor, Serdar Dursun'un 18. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Beşiktaş, 87. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu penaltıya itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Türkiye Kupası 3. maçında Beşiktaş puanını 7'ye, Kocaelispor ise 4'e çıkardı.
Beşiktaş, Kocaeli’de penaltıyla kurtuldu: Selçuk İnan kırmızı gördü
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede goller penaltıdan gelirken, Selçuk İnan kırmızı kart gördü.
TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor, Serdar Dursun’un 18. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Beşiktaş, 87. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu penaltıya itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Türkiye Kupası 3. maçında Beşiktaş puanını 7’ye, Kocaelispor ise 4’e çıkardı.