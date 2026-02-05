Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/besiktas-kocaelide-penaltiyla-kurtuldu-selcuk-inan-kirmizi-gordu-1103299754.html
Beşiktaş, Kocaeli’de penaltıyla kurtuldu: Selçuk İnan kırmızı gördü
Beşiktaş, Kocaeli’de penaltıyla kurtuldu: Selçuk İnan kırmızı gördü
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede goller penaltıdan gelirken, Selçuk İnan kırmızı... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T20:16+0300
2026-02-05T20:16+0300
spor
türkiye
selçuk i̇nan
kocaeli
beşiktaş
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
türkiye ziraat kupası
maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103299577_0:178:2767:1734_1920x0_80_0_0_57aa7845f7e7d0a0e15f2ee96761b118.jpg
TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor, Serdar Dursun’un 18. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Beşiktaş, 87. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu penaltıya itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Türkiye Kupası 3. maçında Beşiktaş puanını 7’ye, Kocaelispor ise 4’e çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/galatasaray-istanbulsporu-3-golle-yendi-1103271836.html
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103299577_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_f6bcbc138cf69781a4e4558bedbbb026.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, selçuk i̇nan, kocaeli, beşiktaş, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , maç, maç yayını
türkiye, selçuk i̇nan, kocaeli, beşiktaş, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , maç, maç yayını

Beşiktaş, Kocaeli’de penaltıyla kurtuldu: Selçuk İnan kırmızı gördü

20:16 05.02.2026
© AA / Tahir Turan EroğluBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© AA / Tahir Turan Eroğlu
Abone ol
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede goller penaltıdan gelirken, Selçuk İnan kırmızı kart gördü.
TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor, Serdar Dursun’un 18. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Beşiktaş, 87. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu penaltıya itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Türkiye Kupası 3. maçında Beşiktaş puanını 7’ye, Kocaelispor ise 4’e çıkardı.
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
SPOR
Galatasaray, İstanbulspor'u 3 golle yendi
Dün, 22:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала