Netanyahu güvenlik kabinesi toplama kararı aldı

Netanyahu güvenlik kabinesi toplama kararı aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. İsrail medyası, bakanlara son dakika bilgilendirmesi geçilmesinin 'alışıldık' bir durum... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün güvenlik kabinesini toplama kararı aldığı bildirildi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, kabine toplantısı 5 Şubat Perşembe akşamı gerçekleştirilecek.The Times of Israel, bakanların toplantıdan oldukça kısa bir süre önce bilgilendirilmesinin alışılmadık olduğuna dikkat çekerken, toplantının gündeminin paylaşılmadığını yazdı. Habere göre, toplantının yerel saatle 16.00’da yapılacağı bakanlara iletildi.Netanyahu’nun, 3 Şubat Salı günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran’la artan gerilim ve Gazze’deki ateşkes sürecinin ele alındığı bir görüşme yaptığı hatırlatıldı. Bu toplantıya, İsrail’in üst düzey güvenlik yetkililerinin neredeyse tamamının katıldığı da basına yansımıştı.İsrail ne istiyor?İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre Netanyahu, Witkoff’un İranlı yetkililerle yapacağı görüşmede Tahran’dan; yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye gönderilmesini, nükleer programa son verilmesini, balistik füze üretiminin durdurulmasını ve Ortadoğu’daki vekil güçlere verilen mali ve askeri desteğin kesilmesini talep etmesini istemişti.Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını açıklamıştı.

