SON DAKİKA | İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ile yapılacak görüşmeye dair açıklama
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ile yapılacak görüşmeye dair açıklama
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile nükleer görüşme müzakerelerinin cuma günü saat 10.00'da Umman'da yapılmasının planlandığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile iptal olduğu öne sürülen görüşmelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıkladı. Söz konusu gündemle ilgili sosyal medyadan bir değerlendirme yapan Arakçi "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım" ifadelerini kullandı.Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğine dair bir haber yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/iranin-yer-ve-format-degisikligi-talebi-reddedildi-1103269887.html
23:02 04.02.2026 (güncellendi: 23:08 04.02.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile iptal olduğu öne sürülen görüşmelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıkladı.
Söz konusu gündemle ilgili sosyal medyadan bir değerlendirme yapan Arakçi "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım" ifadelerini kullandı.
Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğine dair bir haber yayınlamıştı.
ABD-İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
DÜNYA
'İran'ın yer ve format değişikliği talebi reddedildi'
21:03
