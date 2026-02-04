Türkiye
SON DAKİKA | İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ile yapılacak görüşmeye dair açıklama
Galatasaray, İstanbulspor'u 3 golle yendi
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında İstanbulspor’u sahasında konuk etti.Sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle öne geçti. 24. dakikada Lucas Torreira farkı ikiye çıkarırken, İstanbulspor 26. dakikada Mamadou’nun golüyle umutlandı. Galatasaray, 33. dakikada Ahmed Kutucu’nun golüyle skoru 3-1’e taşıdı. Mücadele, Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.
galatasaray, i̇stanbulspor, maç, maç yayını, tarihi maç, türkiye futbol federasyonu (tff), kupa, ziraat türkiye kupası, mauro icardi, lucas torreira
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti.
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında İstanbulspor’u sahasında konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle öne geçti. 24. dakikada Lucas Torreira farkı ikiye çıkarırken, İstanbulspor 26. dakikada Mamadou’nun golüyle umutlandı. Galatasaray, 33. dakikada Ahmed Kutucu’nun golüyle skoru 3-1’e taşıdı.
Mücadele, Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
SPOR
Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı
21:50
