Vatandaşlık maaşında ayrıntılar netleşti: Bu yıl başlayacak

Vatandaşlık maaşı olarak da anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için detaylar belli oldu. Bu yıl pilot uygulama ile başlayacak sistem, geliri... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), bu yıl bazı illerde pilot uygulama olarak başlatılacak. Uygulamanın, ilerleyen süreçte ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.Kira, gıda ve ısınma yardımı öngörülüyorYeni sistemle birlikte, geliri belirlenen eşik değerin altında kalan ailelere yönelik kira, gıda ve ısınma yardımları sağlanacak. Böylece sosyal yardımlar, tek tip yerine hanelerin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek.Bölge ve mahalle bazlı inceleme yapılacakGETAD kapsamında bölge ve mahalle bazlı analizler yapılacak. Özellikle ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde ailelere ek ısınma yardımı verilmesi planlanıyor. İncelemeler sonucunda, hangi bölgede hangi destek kaleminin öncelikli olacağı belirlenecek.Bakanlıklar ortak çalışma yürütüyorUygulamanın altyapısı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelirler ve sistem üzerinde kapsamlı inceleme başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından GETAD resmen uygulamaya alınacak.Gerekirse yasal düzenleme yapılacakSistemin kapsamı ve gelir eşiği netleştirildikten sonra, sosyal yardımlar alanında ihtiyaç duyulması halinde yasal düzenlemelere gidilebileceği bildirildi. Böylece modelin kalıcı ve sürdürülebilir olması amaçlanıyor.Sistemi daha önce TBMM Genel Kurulu’ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde duyuran Cevdet Yılmaz, GETAD’ın sosyal yardım alanında önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirtmişti. Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:“GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.”

