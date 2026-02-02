Emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman? AK Parti’den açıklama

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/emekli-maasi-farki-odemesi-ne-zaman-ak-partiden-aciklama-1103202774.html

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gözler emekli maaşı farkı ödemelerine... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026 yılı ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasal düzenlemenin ardından, maaşlarını eski tutarlar üzerinden alan milyonlarca emekli için fark ödemesi süreci resmen başladı.3 bin 119 TL zam farkı hesaplara yatırılacakYürürlüğe giren düzenleme kapsamında, ocak ayında maaşını bir önceki dönemin rakamlarıyla alan emeklilere emekli zam farkı ödenecek. Bu çerçevede özellikle Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına 3 bin 119 TL tutarında zam farkının yatırılması bekleniyor.AK Parti’den net tarih açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada ödeme takvimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bu kanunun gereği olarak en düşük emekli aylığının 20 bin liraya tamamlanmasıyla ilgili daha önce aylığını alan SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerimizin bordolarının 20 bin liraya tamamlanmasına ilişkin ödemeler de çarşamba günü hesaplarına geçmiş olacak."

