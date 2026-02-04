https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/karayollari-trafik-kanununda-degisiklik-teklifinin-6-maddesi-daha-kabul-edildi-1103272110.html
Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’nin 6 maddesi daha kabul edildi
trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm genel kurulu
Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’nin 6 maddesi daha kabul edildi
23:29 04.02.2026 (güncellendi: 23:33 04.02.2026)
TBMM Genel Kurulu’nda, trafik cezalarının artırılmasını da içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’nin 6 maddesi daha kabul edildi. Düzenlemeyle, izinsiz yük ve aşırı tonajlı taşımalara yüksek para cezaları getirilirken, kış lastiği ve karlı-buzlu havalarda kar zinciri kullanımı zorunlu hale getirildi.
Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’nin 6 maddesi Meclis'ten geçti.
Düzenlemeyle; özel izne tabi yük ve araçların izinsiz taşınması yasaklandı, kurallara aykırı yükleme ve aşırı tonaj için 10 bin liradan 60 bin liraya kadar idari para cezaları getirildi.
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlara 20 bin, özel izinsiz yük taşıyanlara 60 bin lira ceza uygulanacak. Ağırlık ve boyut denetimlerinden kaçanlara da 60 bin lira ceza kesilecek. Yabancı plakalı araçlar, cezalarını ödemeden Türkiye’den çıkamayacak.
Araçlarda kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartlarıyla araç cinslerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere devredebilecek.
Karlı ve buzlu havalarda kamyon, çekici ve otobüslerde kar zinciri bulundurma ve kullanma zorunlu olacak. Zincir kullanmayanlara 6 bin, zincir kullanmayarak trafiği aksatanlara 24 bin lira idari para cezası uygulanacak.