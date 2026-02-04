https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/karayollari-trafik-kanununda-degisiklik-teklifinin-6-maddesi-daha-kabul-edildi-1103272110.html

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’nin 6 maddesi daha kabul edildi

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’nin 6 maddesi Meclis'ten geçti.Düzenlemeyle; özel izne tabi yük ve araçların izinsiz taşınması yasaklandı, kurallara aykırı yükleme ve aşırı tonaj için 10 bin liradan 60 bin liraya kadar idari para cezaları getirildi. Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlara 20 bin, özel izinsiz yük taşıyanlara 60 bin lira ceza uygulanacak. Ağırlık ve boyut denetimlerinden kaçanlara da 60 bin lira ceza kesilecek. Yabancı plakalı araçlar, cezalarını ödemeden Türkiye’den çıkamayacak.Araçlarda kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartlarıyla araç cinslerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere devredebilecek.Karlı ve buzlu havalarda kamyon, çekici ve otobüslerde kar zinciri bulundurma ve kullanma zorunlu olacak. Zincir kullanmayanlara 6 bin, zincir kullanmayarak trafiği aksatanlara 24 bin lira idari para cezası uygulanacak.

