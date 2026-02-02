https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ak-parti-grup-baskanvekili-akbasoglu-bu-hafta-trafik-yasasini-cikaracagiz-1103209222.html

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bu hafta trafik yasasını çıkaracağız

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bu hafta trafik yasasını çıkaracağız

Sputnik Türkiye

2025 yılının Mayıs ayında meclis gündemine alınan trafik kanununda değişiklik öngören teklif bu hafta meclis genel kurulunda görüşülecek. AK Parti Grup... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T16:46+0300

2026-02-02T16:46+0300

2026-02-02T16:46+0300

görüş

tbmm

adalet komisyonu

emin akbaşoğlu

ali yerlikaya

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100772449_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_e3a5f197a0e8080dc9b435c1415e68e6.jpg

Kamuoyunda trafik yasası olarak bilinen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta meclis genel kurulunun gündemi olacak. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yasa teklifinin görüşmelerini bu hafta bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.Yasa teklifi geçtiğimiz yıl Mayıs ayının sonunda TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in ilk imzacısı olduğu yasa teklifi, Mayıs ayından Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.Komisyonda kabul edilen yasa teklifi uzun bir aranın ardından meclis genel kuruluna geldi. Yasa teklifinin mecliste görüşülmeye başlamasından önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti Meclis grubuna gelerek düzenleme hakkından milletvekillerine bilgilendirme yaptı.Yasa teklifi kapsamında en çok tartışan başlık hız limitleri ve radar uygulamaları oldu. Bu kapsamda trafik tabelalarına yönelik eleştiriler dikkate alınarak Karayolları ile İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleme yapıldı.Yasa teklifi yoklamaya takıldıTBMM’deki bütçe görüşmeleri sonrasında genel kurul gündemine gelen yasa teklifi, muhalefetin yoklama istemine takıldı. Yoklamalar sonuncunda mecliste yeterli sayıda milletvekili olamaması nedeniyle teklif görüşmeleri ertelendi. Bu erteleme farklı günlerde de devam etti. 36 maddeden oluşan teklifin sadece 17 maddesi genel kurulda görüşülerek karara bağlanabildi. En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin öne alınması ve meclisin bir hafta tatil olması nedeniyle teklifin görüşmeleri bu haftaya kaldı.‘Bu hafta gündemimizde’TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek meclis gündemi hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu “Bu hafta meclisimizin gündeminde Trafik kanunu olacak. Daha önce 17 maddesi onaylanan bu düzenlemeyi bu hafta bitirmeyi hedefliyoruz. Daha önce emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin önceliği nedeniyle bu teklifin görüşmelerine ara vermiştik bu hafta teklifin yasalaşmasını hedefliyoruz” dedi.Trafik kanunundaki değişikliğin genel kurulda geçmesi ile birlikte yapılacak değişiklikler ise şöyle olacak.Ehliyetsiz araç kullananlara yönelik cezalarSürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.Şerit düzenlemeKara yollarında aksine bir işaret bulunmadıkça motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki kamyon ve çekici gibi araçların şerit izlem kurallarına yönelik düzenleme yapılacak. Bu çerçevede, motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken sürücüler aynı yönde gitmek zorunda olacak.Saldırgan sürücülere ceza geliyorTrafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.Kırmızı ışık ihlalinin tekrarında cezalar kademeli artırılacakTrafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymayanlara 3 bin lira idari para cezası verilecek. Trafik ışıklarına uymayan sürücüler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.'Dur' ihtarına uymayanlarSabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.Akollü araç kullanımıAlkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 877 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınacak.Sürücü belgesi iptal edilenlerSürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için belgenin iptal edildiği tarihten itibaren en az 5 yıl geçmiş olması, Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, sürücülerin psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve resmi sağlık kurumlarından sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunun sürücü kursuna ibrazı zorunlu olacak.Hız sınırı düzenlemesiTeklifle, Karayolları Trafik Kanunu'nun hız sınırlarına uyma zorunluluğuna yönelik hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmayacak.Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/abd-topraklarini-tarih-boyunca-nasil-satin-alarak-genisletti-1103206312.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm, adalet komisyonu, emin akbaşoğlu, ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı