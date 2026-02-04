https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gokyuzunde-nadir-bulusma-alti-gezegen-ayni-anda-gorulebilecek-1103255032.html

Gökyüzünde nadir buluşma: Altı gezegen aynı anda görülebilecek

Gökyüzünde nadir buluşma: Altı gezegen aynı anda görülebilecek

Sputnik Türkiye

2026 yılının ilk aylarında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak nadir bir doğa olayı yaşanacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T14:35+0300

2026-02-04T14:35+0300

2026-02-04T14:35+0300

yaşam

venüs

dünya

jüpiter

uranüs

satürn

bilim

bilim haberleri

bilim insanları

bilim insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028631_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_ad61bdf7b3e5f5f52d2d09dd5c5abb02.jpg

2026 yılı, gökyüzü gözlemcileri için dikkat çekici bir astronomi olayına sahne olacak. “Gezegen geçidi” olarak adlandırılan doğa olayı kapsamında, altı gezegenin aynı anda gökyüzünde sıralanmış şekilde görülmesi bekleniyor.Uzmanlar, nadir görülen bu gök olayının 28 Şubat günü gün batımından kısa süre sonra izlenebileceğini bildirdi.Altı gezegen aynı hat üzerinde sıralanacakAstronomi literatüründe “planetary parade” olarak bilinen gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında yaklaşık düz bir hat üzerinde görünmesi anlamına geliyor.Bu tarihte:aynı anda gökyüzünde yer alacak.Royal Museums Greenwich’ten uyarıUzman kurumlar arasında yer alan Royal Museums Greenwich, altı gezegenin teknik olarak görülebileceğini ancak gözlemin zor olacağını açıkladı.Kurumdan yapılan değerlendirmede, “Tüm gezegenler görünür olacak ancak hepsini aynı anda seçebilmek ciddi bir gözlem çabası gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.Bazı gezegenler ufka yakın olacakUzmanlara göre Merkür, Venüs, Satürn ve Neptün, gün batımından sonra batı ufkuna çok yakın konumda bulunacak. Bu durum:gibi faktörlerin gözlemi zorlaştırmasına neden olabilir.Ayrıca Neptün’ün görülebilmesi için mutlaka teleskop gerektiği belirtildi.Uranüs i̇çin teleskop gerekliAçıklamalara göre Uranüs, Boğa takımyıldızı bölgesinde gökyüzünde daha yüksek bir konumda yer alacak ve gece yarısına kadar batmayacak.Ancak bu gezegenin de net şekilde görülebilmesi için teleskop kullanılması öneriliyor.En kolay görülecek gezegen: JüpiterUzmanlara göre altı gezegen arasında en rahat gözlemlenebilecek olanı Jüpiter olacak.Jüpiter’in, İkizler takımyıldızı bölgesinde gece boyunca gökyüzünde yüksek bir konumda bulunacağı ve şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerden bile çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.Gezegenin parlak bir ışık noktası şeklinde seçilebileceği bildirildi.2026’da gök olayları devam edecekAstronomi uzmanları, 2026 yılı boyunca gökyüzünde pek çok önemli olayın yaşanacağını belirtiyor. Bunlar arasında meteor yağmurları, “mavi Ay” ve tutulmalar da bulunuyor.Özellikle Birleşik Krallık’ta 12 Ağustos’ta yaşanması beklenen neredeyse tam Güneş tutulmasının, 1999’dan bu yana görülen en etkileyici tutulmalardan biri olacağı kaydedildi.Tutulmada Güneş’in yaklaşık yüzde 90’ının Ay tarafından örtülmesi bekleniyor.Uzmanlardan gözlem tavsiyesiAstronomlar, gezegen geçidini izlemek isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:Yetkililer, uygun koşullar sağlandığında bu nadir doğa olayının unutulmaz bir görsel şölen sunacağını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ataturkun-soyagaci-ve-az-bilinen-fotograflari-gun-yuzune-cikti-350-karelik-ozel-album-yayinda-1103254647.html

jüpiter

uranüs

satürn

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venüs, dünya, jüpiter, uranüs, satürn, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026