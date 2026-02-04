Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gokyuzunde-nadir-bulusma-alti-gezegen-ayni-anda-gorulebilecek-1103255032.html
Gökyüzünde nadir buluşma: Altı gezegen aynı anda görülebilecek
Gökyüzünde nadir buluşma: Altı gezegen aynı anda görülebilecek
Sputnik Türkiye
2026 yılının ilk aylarında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak nadir bir doğa olayı yaşanacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T14:35+0300
2026-02-04T14:35+0300
yaşam
venüs
dünya
jüpiter
uranüs
satürn
bilim
bilim haberleri
bilim insanları
bilim insanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028631_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_ad61bdf7b3e5f5f52d2d09dd5c5abb02.jpg
2026 yılı, gökyüzü gözlemcileri için dikkat çekici bir astronomi olayına sahne olacak. “Gezegen geçidi” olarak adlandırılan doğa olayı kapsamında, altı gezegenin aynı anda gökyüzünde sıralanmış şekilde görülmesi bekleniyor.Uzmanlar, nadir görülen bu gök olayının 28 Şubat günü gün batımından kısa süre sonra izlenebileceğini bildirdi.Altı gezegen aynı hat üzerinde sıralanacakAstronomi literatüründe “planetary parade” olarak bilinen gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında yaklaşık düz bir hat üzerinde görünmesi anlamına geliyor.Bu tarihte:aynı anda gökyüzünde yer alacak.Royal Museums Greenwich’ten uyarıUzman kurumlar arasında yer alan Royal Museums Greenwich, altı gezegenin teknik olarak görülebileceğini ancak gözlemin zor olacağını açıkladı.Kurumdan yapılan değerlendirmede, “Tüm gezegenler görünür olacak ancak hepsini aynı anda seçebilmek ciddi bir gözlem çabası gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.Bazı gezegenler ufka yakın olacakUzmanlara göre Merkür, Venüs, Satürn ve Neptün, gün batımından sonra batı ufkuna çok yakın konumda bulunacak. Bu durum:gibi faktörlerin gözlemi zorlaştırmasına neden olabilir.Ayrıca Neptün’ün görülebilmesi için mutlaka teleskop gerektiği belirtildi.Uranüs i̇çin teleskop gerekliAçıklamalara göre Uranüs, Boğa takımyıldızı bölgesinde gökyüzünde daha yüksek bir konumda yer alacak ve gece yarısına kadar batmayacak.Ancak bu gezegenin de net şekilde görülebilmesi için teleskop kullanılması öneriliyor.En kolay görülecek gezegen: JüpiterUzmanlara göre altı gezegen arasında en rahat gözlemlenebilecek olanı Jüpiter olacak.Jüpiter’in, İkizler takımyıldızı bölgesinde gece boyunca gökyüzünde yüksek bir konumda bulunacağı ve şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerden bile çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.Gezegenin parlak bir ışık noktası şeklinde seçilebileceği bildirildi.2026’da gök olayları devam edecekAstronomi uzmanları, 2026 yılı boyunca gökyüzünde pek çok önemli olayın yaşanacağını belirtiyor. Bunlar arasında meteor yağmurları, “mavi Ay” ve tutulmalar da bulunuyor.Özellikle Birleşik Krallık’ta 12 Ağustos’ta yaşanması beklenen neredeyse tam Güneş tutulmasının, 1999’dan bu yana görülen en etkileyici tutulmalardan biri olacağı kaydedildi.Tutulmada Güneş’in yaklaşık yüzde 90’ının Ay tarafından örtülmesi bekleniyor.Uzmanlardan gözlem tavsiyesiAstronomlar, gezegen geçidini izlemek isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:Yetkililer, uygun koşullar sağlandığında bu nadir doğa olayının unutulmaz bir görsel şölen sunacağını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ataturkun-soyagaci-ve-az-bilinen-fotograflari-gun-yuzune-cikti-350-karelik-ozel-album-yayinda-1103254647.html
jüpiter
uranüs
satürn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028631_224:0:1589:1024_1920x0_80_0_0_991a4cc61f18a8b792ba44dff089e825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venüs, dünya, jüpiter, uranüs, satürn, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026
venüs, dünya, jüpiter, uranüs, satürn, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026

Gökyüzünde nadir buluşma: Altı gezegen aynı anda görülebilecek

14:35 04.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGezegen
Gezegen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
2026 yılının ilk aylarında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak nadir bir doğa olayı yaşanacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün aynı hat üzerinde görülebilecek. Uzmanlara göre gezegen geçidinde en net gözlemlenebilecek gezegen ise Jüpiter olacak.
2026 yılı, gökyüzü gözlemcileri için dikkat çekici bir astronomi olayına sahne olacak. “Gezegen geçidi” olarak adlandırılan doğa olayı kapsamında, altı gezegenin aynı anda gökyüzünde sıralanmış şekilde görülmesi bekleniyor.
Uzmanlar, nadir görülen bu gök olayının 28 Şubat günü gün batımından kısa süre sonra izlenebileceğini bildirdi.

Altı gezegen aynı hat üzerinde sıralanacak

Astronomi literatüründe “planetary parade” olarak bilinen gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında yaklaşık düz bir hat üzerinde görünmesi anlamına geliyor.
Bu tarihte:
Merkür
Venüs
Satürn
Jüpiter
Uranüs
Neptün
aynı anda gökyüzünde yer alacak.

Royal Museums Greenwich’ten uyarı

Uzman kurumlar arasında yer alan Royal Museums Greenwich, altı gezegenin teknik olarak görülebileceğini ancak gözlemin zor olacağını açıkladı.
Kurumdan yapılan değerlendirmede, “Tüm gezegenler görünür olacak ancak hepsini aynı anda seçebilmek ciddi bir gözlem çabası gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.

Bazı gezegenler ufka yakın olacak

Uzmanlara göre Merkür, Venüs, Satürn ve Neptün, gün batımından sonra batı ufkuna çok yakın konumda bulunacak. Bu durum:
Gün batımı ışığı
Binalar ve ağaçlar
Hava koşulları
gibi faktörlerin gözlemi zorlaştırmasına neden olabilir.
Ayrıca Neptün’ün görülebilmesi için mutlaka teleskop gerektiği belirtildi.

Uranüs i̇çin teleskop gerekli

Açıklamalara göre Uranüs, Boğa takımyıldızı bölgesinde gökyüzünde daha yüksek bir konumda yer alacak ve gece yarısına kadar batmayacak.
Ancak bu gezegenin de net şekilde görülebilmesi için teleskop kullanılması öneriliyor.

En kolay görülecek gezegen: Jüpiter

Uzmanlara göre altı gezegen arasında en rahat gözlemlenebilecek olanı Jüpiter olacak.
Jüpiter’in, İkizler takımyıldızı bölgesinde gece boyunca gökyüzünde yüksek bir konumda bulunacağı ve şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerden bile çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.
Gezegenin parlak bir ışık noktası şeklinde seçilebileceği bildirildi.

2026’da gök olayları devam edecek

Astronomi uzmanları, 2026 yılı boyunca gökyüzünde pek çok önemli olayın yaşanacağını belirtiyor. Bunlar arasında meteor yağmurları, “mavi Ay” ve tutulmalar da bulunuyor.
Özellikle Birleşik Krallık’ta 12 Ağustos’ta yaşanması beklenen neredeyse tam Güneş tutulmasının, 1999’dan bu yana görülen en etkileyici tutulmalardan biri olacağı kaydedildi.
Tutulmada Güneş’in yaklaşık yüzde 90’ının Ay tarafından örtülmesi bekleniyor.

Uzmanlardan gözlem tavsiyesi

Astronomlar, gezegen geçidini izlemek isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:
Ufku açık ve karanlık bir alan tercih edin
Gün batımından hemen sonra gözlem yapın
Teleskop veya dürbün kullanın
Hava durumu tahminlerini takip edin
Yetkililer, uygun koşullar sağlandığında bu nadir doğa olayının unutulmaz bir görsel şölen sunacağını belirtiyor.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
TÜRKİYE
Atatürk’ün soyağacı ve az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı: 350 karelik özel albüm yayında
14:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала