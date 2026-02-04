https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gokyuzunde-nadir-bulusma-alti-gezegen-ayni-anda-gorulebilecek-1103255032.html
Gökyüzünde nadir buluşma: Altı gezegen aynı anda görülebilecek
2026 yılının ilk aylarında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak nadir bir doğa olayı yaşanacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026 yılı, gökyüzü gözlemcileri için dikkat çekici bir astronomi olayına sahne olacak. “Gezegen geçidi” olarak adlandırılan doğa olayı kapsamında, altı gezegenin aynı anda gökyüzünde sıralanmış şekilde görülmesi bekleniyor.Uzmanlar, nadir görülen bu gök olayının 28 Şubat günü gün batımından kısa süre sonra izlenebileceğini bildirdi.Altı gezegen aynı hat üzerinde sıralanacakAstronomi literatüründe “planetary parade” olarak bilinen gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında yaklaşık düz bir hat üzerinde görünmesi anlamına geliyor.Bu tarihte:aynı anda gökyüzünde yer alacak.Royal Museums Greenwich’ten uyarıUzman kurumlar arasında yer alan Royal Museums Greenwich, altı gezegenin teknik olarak görülebileceğini ancak gözlemin zor olacağını açıkladı.Kurumdan yapılan değerlendirmede, “Tüm gezegenler görünür olacak ancak hepsini aynı anda seçebilmek ciddi bir gözlem çabası gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.Bazı gezegenler ufka yakın olacakUzmanlara göre Merkür, Venüs, Satürn ve Neptün, gün batımından sonra batı ufkuna çok yakın konumda bulunacak. Bu durum:gibi faktörlerin gözlemi zorlaştırmasına neden olabilir.Ayrıca Neptün’ün görülebilmesi için mutlaka teleskop gerektiği belirtildi.Uranüs i̇çin teleskop gerekliAçıklamalara göre Uranüs, Boğa takımyıldızı bölgesinde gökyüzünde daha yüksek bir konumda yer alacak ve gece yarısına kadar batmayacak.Ancak bu gezegenin de net şekilde görülebilmesi için teleskop kullanılması öneriliyor.En kolay görülecek gezegen: JüpiterUzmanlara göre altı gezegen arasında en rahat gözlemlenebilecek olanı Jüpiter olacak.Jüpiter’in, İkizler takımyıldızı bölgesinde gece boyunca gökyüzünde yüksek bir konumda bulunacağı ve şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerden bile çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.Gezegenin parlak bir ışık noktası şeklinde seçilebileceği bildirildi.2026’da gök olayları devam edecekAstronomi uzmanları, 2026 yılı boyunca gökyüzünde pek çok önemli olayın yaşanacağını belirtiyor. Bunlar arasında meteor yağmurları, “mavi Ay” ve tutulmalar da bulunuyor.Özellikle Birleşik Krallık’ta 12 Ağustos’ta yaşanması beklenen neredeyse tam Güneş tutulmasının, 1999’dan bu yana görülen en etkileyici tutulmalardan biri olacağı kaydedildi.Tutulmada Güneş’in yaklaşık yüzde 90’ının Ay tarafından örtülmesi bekleniyor.Uzmanlardan gözlem tavsiyesiAstronomlar, gezegen geçidini izlemek isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:Yetkililer, uygun koşullar sağlandığında bu nadir doğa olayının unutulmaz bir görsel şölen sunacağını belirtiyor.
2026 yılı, gökyüzü gözlemcileri için dikkat çekici bir astronomi olayına sahne olacak. “Gezegen geçidi” olarak adlandırılan doğa olayı kapsamında, altı gezegenin aynı anda gökyüzünde sıralanmış şekilde görülmesi bekleniyor.
Uzmanlar, nadir görülen bu gök olayının 28 Şubat günü gün batımından kısa süre sonra izlenebileceğini bildirdi.
Altı gezegen aynı hat üzerinde sıralanacak
Astronomi literatüründe “planetary parade” olarak bilinen gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Dünya’dan
bakıldığında yaklaşık düz bir hat üzerinde görünmesi anlamına geliyor.
aynı anda gökyüzünde yer alacak.
Royal Museums Greenwich’ten uyarı
Uzman kurumlar arasında yer alan Royal Museums Greenwich, altı gezegenin teknik olarak görülebileceğini ancak gözlemin zor olacağını açıkladı.
Kurumdan yapılan değerlendirmede, “Tüm gezegenler görünür olacak ancak hepsini aynı anda seçebilmek ciddi bir gözlem çabası gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.
Bazı gezegenler ufka yakın olacak
Uzmanlara göre Merkür, Venüs
, Satürn ve Neptün, gün batımından sonra batı ufkuna çok yakın konumda bulunacak. Bu durum:
gibi faktörlerin gözlemi zorlaştırmasına neden olabilir.
Ayrıca Neptün’ün
görülebilmesi için mutlaka teleskop gerektiği belirtildi.
Uranüs i̇çin teleskop gerekli
Açıklamalara göre Uranüs
, Boğa takımyıldızı bölgesinde gökyüzünde daha yüksek bir konumda yer alacak ve gece yarısına kadar batmayacak.
Ancak bu gezegenin de net şekilde görülebilmesi için teleskop kullanılması öneriliyor.
En kolay görülecek gezegen: Jüpiter
Uzmanlara göre altı gezegen arasında en rahat gözlemlenebilecek olanı Jüpiter
olacak.
Jüpiter’in, İkizler takımyıldızı bölgesinde gece boyunca gökyüzünde yüksek bir konumda bulunacağı ve şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerden bile çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.
Gezegenin parlak bir ışık noktası şeklinde seçilebileceği bildirildi.
2026’da gök olayları devam edecek
Astronomi uzmanları, 2026 yılı boyunca gökyüzünde pek çok önemli olayın yaşanacağını belirtiyor. Bunlar arasında meteor yağmurları, “mavi Ay
” ve tutulmalar da bulunuyor.
Özellikle Birleşik Krallık
’ta 12 Ağustos’ta yaşanması beklenen neredeyse tam Güneş
tutulmasının, 1999’dan bu yana görülen en etkileyici tutulmalardan biri olacağı kaydedildi.
Tutulmada Güneş’in yaklaşık yüzde 90’ının Ay tarafından örtülmesi bekleniyor.
Uzmanlardan gözlem tavsiyesi
Astronomlar, gezegen geçidini izlemek isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:
Ufku açık ve karanlık bir alan tercih edin
Gün batımından hemen sonra gözlem yapın
Teleskop veya dürbün kullanın
Hava durumu tahminlerini takip edin
Yetkililer, uygun koşullar sağlandığında bu nadir doğa olayının unutulmaz bir görsel şölen sunacağını belirtiyor.