Atatürk'ün soyağacı ve az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı: 350 karelik özel albüm yayında

04.02.2026

Atatürk Araştırma Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamına ışık tutan kapsamlı bir albüm çalışmasını kamuoyuyla buluşturdu. “Fotoğraflarla Atatürk: Bir Ömür, Bir Cumhuriyet” adlı eserde, Atatürk’ün soyağacından siyasi mücadelesine kadar uzanan süreç, 350 özel fotoğraf ve tarihsel bilgilerle sunuldu.Albüm, Atatürk’ün hayatına dair pek çok bilinmeyen ayrıntıyı gün yüzüne çıkarmasıyla dikkat çekiyor.Arşiv Belgeleri ve Fotoğraflar Bir Araya GetirildiAtatürk Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan çalışmada, kurumun kendi arşivlerinde yer alan belge ve görseller kullanıldı. Albümde fotoğrafların yanı sıra kısa anlatımlar ve dijital kaynaklara yönlendiren QR kodlar da yer aldı.Yetkililer, çalışmanın uzun yıllara yayılan titiz bir arşiv taraması sonucunda hazırlandığını bildirdi.“Sıradan Bir Fotoğraf Albümü Değil”Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet Kılınç, albümün editörlüğünü de üstlendiğini belirterek, çalışmanın klasik fotoğraf albümlerinden farklı olduğunu söyledi.Kılınç, “Bu albüm sadece fotoğraflardan oluşmuyor. Her fotoğrafın arkasında tarihsel bilgiler, detaylı açıklamalar ve yönlendirmeler var. Okuyucuya interaktif bir deneyim sunuyor” dedi.Kronolojik ve Tematik Bölümlerle HazırlandıAlbümün, Atatürk’ün doğum yılı olan 1881’den 1938’e kadar uzanan süreci kapsadığı belirtildi. Çalışmada şu başlıklar öne çıkıyor:Bu bölümler, kronolojik ve tematik bir bütünlük içinde sunuluyor.Atatürk’ün şeceresi i̇lk kaynağıyla sunulduAlbümde, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a ait fotoğraflar ile babası Ali Rıza Efendi’nin soyağacına ilişkin özgün belgeler de yer aldı. Şecere bilgilerinin, tarihçi Enver Behnan Şapolyo’nun el yazması arşivlerinden alındığı belirtildi.Yetkililer, bu belgelerin soyağacı çalışmalarında “ilk kaynak” niteliği taşıdığına dikkat çekti.Afgan sefareti ve nadir kareler dikkat çekiyorAlbümde, 10 Haziran 1921’de Ankara’daki Afganistan Büyükelçiliği’nde çekilen ve Atatürk’ün bizzat bayrak çektiği törene ait nadir bir fotoğrafa da yer verildi.Ayrıca, Atatürk’ün kitap ve gazete okurken çekilmiş fotoğrafları özel tekniklerle büyütülerek detaylandırıldı. Bu sayede okuduğu yayınlar da tespit edilerek albüme eklendi.Tarihi detaylar öne çıkarıldıProf. Dr. Kılınç, fotoğraflardaki küçük ayrıntılara özellikle vurgu yaptıklarını belirterek, Meclis kürsüsündeki soba ve gaz lambaları gibi unsurların dönemin şartlarını yansıttığını ifade etti.Albümde ayrıca yaklaşık 20-30 adet çok az bilinen özel fotoğrafın da yer aldığı bildirildi.Satışa sunuldu, dijital erişim sağlandı“Fotoğraflarla Atatürk: Bir Ömür, Bir Cumhuriyet” adlı albümün satışa sunulduğu ve resmi e-mağaza üzerinden temin edilebildiği açıklandı. Yetkililer, çalışmanın hem akademisyenler hem de genç kuşaklar için önemli bir kaynak niteliği taşıdığını vurguladı.

