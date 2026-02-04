https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/icardi-galatasaray-tarihine-gecti-haginin-rekoru-kirildi-1103270453.html
Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı
Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçti. Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında attığı golle sarı-kırmızılı... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T21:50+0300
2026-02-04T21:50+0300
2026-02-04T21:50+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
gol
gol kralı
en iyi gol
gol sevinci
gheorghe hagi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103270265_0:126:1440:936_1920x0_80_0_0_caca9330c37f59236cb2d7a9d9cd0efc.jpg
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor karşısında sahaya çıkan Icardi, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle Galatasaray formasıyla 73. kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılarla 118. maçına çıkan Arjantinli yıldız, bu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.Icardi, daha önce bu alanda 72 golle zirvede yer alan Rumen futbol efsanesi Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/galatasaray-kayserisporu-4-0-maglup-etti--1103187916.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103270265_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_260205359b9b8fc611a9083c263d2afc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, mauro icardi, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci, gheorghe hagi
galatasaray, mauro icardi, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci, gheorghe hagi
Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı
Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçti. Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında attığı golle sarı-kırmızılı formayla 73 gole ulaşan Icardi, Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor karşısında sahaya çıkan Icardi, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle Galatasaray formasıyla 73. kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılarla 118. maçına çıkan Arjantinli yıldız, bu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.
Icardi, daha önce bu alanda 72 golle zirvede yer alan Rumen futbol efsanesi Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.