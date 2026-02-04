Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/icardi-galatasaray-tarihine-gecti-haginin-rekoru-kirildi-1103270453.html
Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı
Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçti. Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında attığı golle sarı-kırmızılı... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T21:50+0300
2026-02-04T21:50+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
gol
gol kralı
en iyi gol
gol sevinci
gheorghe hagi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103270265_0:126:1440:936_1920x0_80_0_0_caca9330c37f59236cb2d7a9d9cd0efc.jpg
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor karşısında sahaya çıkan Icardi, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle Galatasaray formasıyla 73. kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılarla 118. maçına çıkan Arjantinli yıldız, bu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.Icardi, daha önce bu alanda 72 golle zirvede yer alan Rumen futbol efsanesi Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/galatasaray-kayserisporu-4-0-maglup-etti--1103187916.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103270265_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_260205359b9b8fc611a9083c263d2afc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, mauro icardi, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci, gheorghe hagi
galatasaray, mauro icardi, gol, gol kralı, en iyi gol, gol sevinci, gheorghe hagi

Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı

21:50 04.02.2026
© AA / Abdülhamid HoşbaşMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
Abone ol
Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçti. Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında attığı golle sarı-kırmızılı formayla 73 gole ulaşan Icardi, Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor karşısında sahaya çıkan Icardi, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle Galatasaray formasıyla 73. kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılarla 118. maçına çıkan Arjantinli yıldız, bu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.
Icardi, daha önce bu alanda 72 golle zirvede yer alan Rumen futbol efsanesi Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Zecorner Kayserispor takımları RAMS Park'ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
SPOR
Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
1 Şubat, 22:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала