Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekoru kırıldı

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçti. Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında attığı golle sarı-kırmızılı... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor karşısında sahaya çıkan Icardi, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle Galatasaray formasıyla 73. kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılarla 118. maçına çıkan Arjantinli yıldız, bu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.Icardi, daha önce bu alanda 72 golle zirvede yer alan Rumen futbol efsanesi Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

