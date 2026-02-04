https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/fransiz-siyasetci-philippot-musk-fransaya-giderse-durov-gibi-tutuklanir-1103264273.html

Fransız siyasetçi Philippot: Musk, Fransa’ya giderse Durov gibi tutuklanır

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, X’in Paris ofisine yapılan baskının ardından başlatılan soruşturmanın siyasi olduğunu savunarak, Elon... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa’daki X (eski adıyla Twitter) şirketine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Paris Savcılığı’nın 20 Nisan’da ifadeye çağırdığı Elon Musk’a ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Muhalefetteki Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Musk’ın Fransa’ya gitmesi durumunda derhal tutuklanacağını öne sürerek, süreci “Fransa için utanç” sözleriyle eleştirdi.Philippot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrılan Musk’ın “celp kağıdını çöpe atması gerektiğini” belirtti.Fransız siyasetçi, X’e yönelik arama ve soruşturma sürecini de “Fransa için utanç” olarak nitelendirdi.Paris Savcılığı, Fransız jandarmasının siber suçlarla mücadele birimi ve Europol ile iş birliği içinde X’in Paris’teki ofislerinde arama gerçekleştirmişti. Fransız haber ajansı AFP’nin aktardıklarına göre, operasyon Ocak 2025’te X’in algoritmalarına yönelik gelen şikayetler üzerine başlatılan bir soruşturmayla bağlantılı. Ayrıca, X platformunda yer alan Grok adlı yapay zeka tabanlı sohbet botunun Holokost inkarı ve müstehcen yapay görseller içeren içerikler paylaşması da soruşturma kapsamında yer alıyor. Savcılık ayrıca, X’in sahibi Elon Musk ve eski CEO’su Linda Yaccarino’yu 20 Nisan’da ifadeye çağırdı.

