https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/fransiz-siyasetci-philippot-musk-fransaya-giderse-durov-gibi-tutuklanir-1103264273.html
Fransız siyasetçi Philippot: Musk, Fransa’ya giderse Durov gibi tutuklanır
Fransız siyasetçi Philippot: Musk, Fransa’ya giderse Durov gibi tutuklanır
Sputnik Türkiye
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, X’in Paris ofisine yapılan baskının ardından başlatılan soruşturmanın siyasi olduğunu savunarak, Elon... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T18:01+0300
2026-02-04T18:01+0300
2026-02-04T18:02+0300
dünya
florian filippo
fransa
elon musk
pavel durov
paris
twitter
x
paris savcılığı
europol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/04/1066566477_0:143:2987:1823_1920x0_80_0_0_d13f6ade7a9b74bc945333b6ef91ff5d.jpg
Fransa’daki X (eski adıyla Twitter) şirketine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Paris Savcılığı’nın 20 Nisan’da ifadeye çağırdığı Elon Musk’a ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Muhalefetteki Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Musk’ın Fransa’ya gitmesi durumunda derhal tutuklanacağını öne sürerek, süreci “Fransa için utanç” sözleriyle eleştirdi.Philippot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrılan Musk’ın “celp kağıdını çöpe atması gerektiğini” belirtti.Fransız siyasetçi, X’e yönelik arama ve soruşturma sürecini de “Fransa için utanç” olarak nitelendirdi.Paris Savcılığı, Fransız jandarmasının siber suçlarla mücadele birimi ve Europol ile iş birliği içinde X’in Paris’teki ofislerinde arama gerçekleştirmişti. Fransız haber ajansı AFP’nin aktardıklarına göre, operasyon Ocak 2025’te X’in algoritmalarına yönelik gelen şikayetler üzerine başlatılan bir soruşturmayla bağlantılı. Ayrıca, X platformunda yer alan Grok adlı yapay zeka tabanlı sohbet botunun Holokost inkarı ve müstehcen yapay görseller içeren içerikler paylaşması da soruşturma kapsamında yer alıyor. Savcılık ayrıca, X’in sahibi Elon Musk ve eski CEO’su Linda Yaccarino’yu 20 Nisan’da ifadeye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ofisine-baskin-yapilmisti-elon-musk-fransada-ifade-vermeye-cagrildi-1103229074.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/04/1066566477_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_cea471b5236557fd6d4cdb7254a4464d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
florian filippo, fransa, elon musk, pavel durov, paris, twitter , x, paris savcılığı, europol, avrupa, telegram
florian filippo, fransa, elon musk, pavel durov, paris, twitter , x, paris savcılığı, europol, avrupa, telegram
Fransız siyasetçi Philippot: Musk, Fransa’ya giderse Durov gibi tutuklanır
18:01 04.02.2026 (güncellendi: 18:02 04.02.2026)
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, X’in Paris ofisine yapılan baskının ardından başlatılan soruşturmanın siyasi olduğunu savunarak, Elon Musk’ın Fransa’ya gitmesi durumunda tıpkı Telegram kurucusu Pavel Durov gibi tutuklanacağını öne sürdü.
Fransa’daki X (eski adıyla Twitter) şirketine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Paris Savcılığı’nın 20 Nisan’da ifadeye çağırdığı Elon Musk’a ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Muhalefetteki Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Musk’ın Fransa’ya gitmesi durumunda derhal tutuklanacağını öne sürerek, süreci “Fransa için utanç” sözleriyle eleştirdi.
Philippot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrılan Musk’ın “celp kağıdını çöpe atması gerektiğini” belirtti.
Elon Musk kesinlikle Fransa’ya gitmemeli. Fransa artık hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke değil. ‘Euro-macronist’ işgal altındaki bu ülkede onu doğrudan gözaltına alacaklar, ardından tıpkı Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’a yapıldığı gibi tutuklayacaklar.
Fransız siyasetçi, X’e yönelik arama ve soruşturma sürecini de “Fransa için utanç” olarak nitelendirdi.
Paris Savcılığı, Fransız jandarmasının siber suçlarla mücadele birimi ve Europol ile iş birliği içinde X’in Paris’teki ofislerinde arama gerçekleştirmişti. Fransız haber ajansı AFP’nin aktardıklarına göre, operasyon Ocak 2025’te X’in algoritmalarına yönelik gelen şikayetler üzerine başlatılan bir soruşturmayla bağlantılı. Ayrıca, X platformunda yer alan Grok adlı yapay zeka tabanlı sohbet botunun Holokost inkarı ve müstehcen yapay görseller içeren içerikler paylaşması da soruşturma kapsamında yer alıyor. Savcılık ayrıca, X’in sahibi Elon Musk ve eski CEO’su Linda Yaccarino’yu 20 Nisan’da ifadeye çağırdı.