Ofisine baskın yapılmıştı: Elon Musk Fransa'da ifade vermeye çağrıldı
Ofisine baskın yapılmıştı: Elon Musk Fransa’da ifade vermeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X'in Fransa'daki ofislerine düzenlenen baskınların ardından, şirketin sahibi Elon Musk ve eski CEO Linda Yaccarino, Paris savcılığı... 03.02.2026
dünya
elon musk
linda yaccarino
paris
paris savcılığı
fransa
avrupa birliği
musk
x
Fransa’da sosyal medya platformu X’in ofislerine yönelik düzenlenen baskınların ardından, şirketin sahibi Elon Musk ile eski CEO Linda Yaccarino, adli makamlar tarafından ifade vermeye çağrıldı.Paris Savcılığı, soruşturma kapsamında Musk ve Yaccarino’nun gönüllü olarak ifade vermesini talep etti.Paris savcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Suçların işlendiği dönemde X platformunun gerçek ve yasal yöneticileri olan Elon Musk ve Linda Yaccarino’ya, 20 Nisan 2026 tarihinde Paris’te ifade vermeleri için celp gönderilmiştir” denildi.Yetkililer, sürecin devam eden adli soruşturmanın bir parçası olduğunu vurguladı.X ofislerine yapılan aramalar soruşturmayı derinleştirdiFransız kolluk kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda X (formerly Twitter)’in Fransa’daki ofislerinde arama yapmıştı. Bu aramalar, platformun içerik denetimi ve yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili iddialar üzerine başlatılan incelemeler kapsamında gerçekleştirildi.Yetkililer, elde edilen bulguların dosyaya eklendiğini bildirdi.Deepfake i̇ddiaları soruşturmanın odağındaSavcılık, 2025 yılında başlatılan soruşturmanın, X bünyesinde faaliyet gösteren yapay zekâ destekli Grok chatbot’un cinsel içerikli deepfake üretmiş olabileceği iddiaları nedeniyle genişletildiğini açıkladı.İddialar, platformun kullanıcı güvenliği ve veri koruma politikalarını yeniden tartışmaya açtı.Yöneticilerin hukuki sorumluluğu i̇nceleniyorSoruşturma kapsamında, Musk ve Yaccarino’nun şirketin yönetim sürecindeki sorumlulukları ve içerik denetim politikalarındaki rolleri mercek altına alındı. Fransız yetkililer, dijital platformların Avrupa’daki yasal yükümlülüklerine dikkat çekti.Uzmanlara göre süreç, teknoloji şirketlerinin Avrupa’daki denetimine ilişkin yeni emsal kararların önünü açabilir.Avrupa’da dijital platformlara baskı artıyorSon dönemde Avrupa Birliği ülkeleri, sosyal medya şirketlerine yönelik denetimlerini sıklaştırıyor. X hakkında yürütülen bu soruşturmanın da, dijital içeriklerin kontrolü ve yapay zeka uygulamalarının sınırlandırılması açısından kritik bir örnek oluşturabileceği belirtiliyor.
paris
fransa
Ofisine baskın yapılmıştı: Elon Musk Fransa’da ifade vermeye çağrıldı

14:23 03.02.2026
Abone ol
Sosyal medya platformu X'in Fransa'daki ofislerine düzenlenen baskınların ardından, şirketin sahibi Elon Musk ve eski CEO Linda Yaccarino, Paris savcılığı tarafından ifade vermeye çağrıldı. Soruşturmanın, Grok chatbot'un deepfake içerik üretimi iddiaları kapsamında genişletildiği bildirildi.
Fransa’da sosyal medya platformu X’in ofislerine yönelik düzenlenen baskınların ardından, şirketin sahibi Elon Musk ile eski CEO Linda Yaccarino, adli makamlar tarafından ifade vermeye çağrıldı.
Paris Savcılığı, soruşturma kapsamında Musk ve Yaccarino’nun gönüllü olarak ifade vermesini talep etti.
Paris savcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Suçların işlendiği dönemde X platformunun gerçek ve yasal yöneticileri olan Elon Musk ve Linda Yaccarino’ya, 20 Nisan 2026 tarihinde Paris’te ifade vermeleri için celp gönderilmiştir” denildi.
Yetkililer, sürecin devam eden adli soruşturmanın bir parçası olduğunu vurguladı.

X ofislerine yapılan aramalar soruşturmayı derinleştirdi

Fransız kolluk kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda X (formerly Twitter)’in Fransa’daki ofislerinde arama yapmıştı. Bu aramalar, platformun içerik denetimi ve yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili iddialar üzerine başlatılan incelemeler kapsamında gerçekleştirildi.
Yetkililer, elde edilen bulguların dosyaya eklendiğini bildirdi.

Deepfake i̇ddiaları soruşturmanın odağında

Savcılık, 2025 yılında başlatılan soruşturmanın, X bünyesinde faaliyet gösteren yapay zekâ destekli Grok chatbot’un cinsel içerikli deepfake üretmiş olabileceği iddiaları nedeniyle genişletildiğini açıkladı.
İddialar, platformun kullanıcı güvenliği ve veri koruma politikalarını yeniden tartışmaya açtı.

Yöneticilerin hukuki sorumluluğu i̇nceleniyor

Soruşturma kapsamında, Musk ve Yaccarino’nun şirketin yönetim sürecindeki sorumlulukları ve içerik denetim politikalarındaki rolleri mercek altına alındı. Fransız yetkililer, dijital platformların Avrupa’daki yasal yükümlülüklerine dikkat çekti.
Uzmanlara göre süreç, teknoloji şirketlerinin Avrupa’daki denetimine ilişkin yeni emsal kararların önünü açabilir.

Avrupa’da dijital platformlara baskı artıyor

Son dönemde Avrupa Birliği ülkeleri, sosyal medya şirketlerine yönelik denetimlerini sıklaştırıyor. X hakkında yürütülen bu soruşturmanın da, dijital içeriklerin kontrolü ve yapay zeka uygulamalarının sınırlandırılması açısından kritik bir örnek oluşturabileceği belirtiliyor.
