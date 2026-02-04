Durov: ABD Kongresi'nin raporuna göre Avrupa Komisyonu 6 AB ülkesindeki seçimlere müdahale etti
ABD Kongresi'nin raporunu yorumlayan Durov, Avrupa Komisyonu'nun 6 Avrupa ülkesindeki en az 8 seçime müdahale ettiğinin altını çizdi.
Sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, ABD Kongresi'nin Avrupa Komisyonu'nun 6 Avrupa ülkesindeki en az 8 seçime müdahalesini ortaya çıkardığını belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin soruşturma raporunu değerlendiren Durov, AB'nin bu ülkelerde siyasi muhalifleri sansürlediğine inandığını vurguladı.
X hesabından açıklama yapan Durov, "Bu, Fransız hükümetinin bu ülkelerin ikisinde Telegram'ı ifade özgürlüğünü sansürlemeye zorlama girişimleriyle tutarlıdır" ifadelerini kullandı.
2025 ilkbaharında Durov, Fransız istihbarat şefi Nicolas Lerner'in kendisine cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Romanya'daki muhafazakarları Telegram'da engelleme talebiyle yaklaştığını, ancak bunu reddettiğini bildirmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunu yalanlamıştı.
Adalet Komitesi'nin raporuna göre TikTok yönetimi, AB'ye sunduğu raporda Rusya'nın Romanya seçimlerine müdahalede bulunduğunu doğrulayamadıklarını itiraf etmişti.
