https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/musk-epsteini-engellemistim-1103256518.html

Musk: Epstein'i engellemiştim

ABD'de yayınlanan Epstein dosyaları birçok kişinin kirli ilişkilerini gözler önüne sererken, bazı ünlü isimler kendilerini bu sürecin dışında tutabilmek için... 04.02.2026

ABD'li iş insanı Elon Musk, tüm dünyayı sarsan skandalın merkezindeki isim Jeffrey Epstein'ı geçmişte engellediğini, zira Epstein'ın kendisini adasını ziyaret etmesi için sürekli ikna etmeye çalıştığını belirtti.Musk, Epstein'ın kendisini adaya adaya davet etmesiyle ilgili materyalleri paylaşan LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman'a yanıt verdi.ABD'li milyarder, "Aramızdaki en büyük fark, Reid, senin gitmiş olman, benim gitmemiş olmam" dedi.Hoffman'ın Epstein'in adasına 2 kez gittiğinin altını çizen Musk, "Gerçekte oraya 2 kez gittiniz. Belki birinci hataydı ama ikincisi değil" ifadelerini kullandı.Musk, daha önce Epstein'ın dosyalarında adının geçmesi üzerine kendini haklı çıkarmaya çalışmış ve "Belgelerin tam olarak açıklanması ve çocuk istismarcılarının hesap vermesi için benim kadar sert mücadele eden kimse olmadı" savunmasını yapmıştı.

