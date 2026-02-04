https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/avustralya-savunma-aciklarini-kapatmak-icin-askeri-varliklarini-satiyor-1103246279.html
Avustralya, savunma açıklarını kapatmak için askeri varlıklarını satıyor
09:26 04.02.2026 (güncellendi: 09:35 04.02.2026)
Avustralya hükümetinin, savunma kapasitesindeki açıklarını kısmen telafi etmek amacıyla, ülkenin en büyük şehirlerindeki sembolik üsler dahil olmak üzere onlarca askeri varlığı satışa çıkarmayı planladığı belirtildi.
ABC televizyonunun aktardığına göre, Avustralya hükümeti birçoğu kullanılmayan ve bakımsız kalan 67 askeri tesisi elden çıkarmayı planlıyor.
Haberde, “Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin bilançosunda yer alan ve birçoğu neredeyse kullanılmayan veya bakımsız kalan 67 tesisten bahsediyoruz” ifadesi kullanıldı.
Listede Sydney, Brisbane ve Melbourne şehirlerindeki Victoria Kışlası, Spectacle Adası ve Yeni Güney Galler'deki HMAS Penguin Deniz Üssü gibi bilinen yerler yer alıyor.
Satıştan toplam 1 milyar 800 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin edilirken bu gelirin savunma kapasitesindeki “kritik açıkları” kapatmak ve yatırımları ülkenin kuzeyindeki üslere ve AUKUS programı kapsamındaki altyapıya yönlendirmek için kullanılması planlanıyor.
Bununla birlikte, yapılan denetim, tesislerin önemli bir bölümünün “ekonomik olarak onarılabilir sınırların ötesinde bozulduğunu” ve mevcut durumun korunmasının imkansız görüldüğünü ortaya koydu.
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, fazlalık olan ve eskiyen varlıklar sorununun “çok uzun zamandır” bilindiğini ve 2023 Stratejik Savunma Gözden Geçirme çalışmasının ardından özellikle belirgin hale geldiğini açıkladı.
Marles, ülkenin “2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor stratejik koşullarda” kuzey ve batı sınırlarını güçlendirmeye odaklanmak zorunda kaldığını, buna HMAS Stirling üssü ile Kuzey Bölgesi'ndeki tesislerin modernizasyonun dahil olduğunu belirtti.