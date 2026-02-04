https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/epsteinin-tasarim-bebekler-yaratma-projesiyle-ilgilendigi-ortaya-cikti-1103245093.html

Epstein’in, tasarım bebekler yaratma projesiyle ilgilendiği ortaya çıktı

Epstein’in, tasarım bebekler yaratma projesiyle ilgilendiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein’in, genetiği değiştirilmiş... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T09:01+0300

2026-02-04T09:01+0300

2026-02-04T09:10+0300

dünya

abd

ukrayna

jeffrey epstein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103158588_0:37:698:430_1920x0_80_0_0_15117954812464780ecb6842f1d3dbf6.jpg

Sputnik, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarını inceleyerek dikkat çeken belgeleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.Epstein’in, Bitcoin kripto para birimiyleilgili çalışmalarıyla tanınan programcı Brian Bishop ile yaptığı yazışmalar, Bishop’un genetik olarak geliştirilmiş bebekler ve insan klonlaması amaçlı bir projeyi desteklemek için finansörden fon elde etmeye çalıştığını gösteriyor.Bishop’un e-postalarından birinde, “Ukrayna'daki laboratuvarımda fareler üzerinde testlere devam ediyorum” ifadesi yer alıyor.Başka bir e-postada, tasarım bebekler üreten bir şirkete sağlanan fonun ayrıntılarını gösteren bir tablo ekleyen Bishop, “Bu aşama, kendi kaynaklarımızla finanse ettiğimiz "garaj biyolojisi" evresini geride bırakmamızı ve önümüzdeki beş yıl içinde ilk tasarım bebeğin ve muhtemelen bir insan klonunun canlı doğumuna doğru ilerlememizi sağlayacak” diye yazıyor.Jeffrey Epstein olayı nedir?En küçüğü 14 olmak üzere, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir 'müşteri listesi' tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abd-venezuelaya-abd-yapimi-petrol-seyrelticilerinin-satisi-icin-lisans-verdi-abd-yasalarina-1103243033.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, jeffrey epstein