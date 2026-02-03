https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ufuk-ozkan-ameliyattan-cikti-hastaneden-ilk-aciklama-1103238923.html

Ufuk Özkan ameliyattan çıktı: Hastaneden ilk açıklama

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği organ nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım attı. Hastaneden... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Uzun süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat süren başarılı bir operasyonla karaciğer nakli oldu.Nakilde, görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör olurken, ameliyat Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’ten oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Doktorlar, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını belirtti.Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan’ın geceyi yoğun bakımda geçireceğini, durumunun stabil seyretmesi halinde ertesi gün uyandırma ve solunum cihazından ayırma işleminin planlandığını ifade etti. Yaprak, normal şartlarda yoğun bakım süresinin 1-2 gün, hastane yatışının ise 2 ila 3 hafta arasında değiştiğini aktardı.Prof. Dr. Murat Dayangaç ise daha önce cerrahi müdahaleler geçirmiş olması nedeniyle operasyonun zorlu geçtiğini belirterek, hem verici hem alıcı ameliyatlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

