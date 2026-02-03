https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ufuk-ozkan-ameliyattan-cikti-hastaneden-ilk-aciklama-1103238923.html
Ufuk Özkan ameliyattan çıktı: Hastaneden ilk açıklama
Ufuk Özkan ameliyattan çıktı: Hastaneden ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği organ nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım attı. Hastaneden... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T21:27+0300
2026-02-03T21:27+0300
2026-02-03T21:27+0300
türki̇ye
türkiye
ufuk özkan
ameliyat
ameliyathane
nakil
donör
bağış
organ
organ nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103214855_0:44:460:303_1920x0_80_0_0_1ad79f80d20a6618e70c3122361222fd.jpg
Uzun süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat süren başarılı bir operasyonla karaciğer nakli oldu.Nakilde, görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör olurken, ameliyat Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’ten oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Doktorlar, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını belirtti.Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan’ın geceyi yoğun bakımda geçireceğini, durumunun stabil seyretmesi halinde ertesi gün uyandırma ve solunum cihazından ayırma işleminin planlandığını ifade etti. Yaprak, normal şartlarda yoğun bakım süresinin 1-2 gün, hastane yatışının ise 2 ila 3 hafta arasında değiştiğini aktardı.Prof. Dr. Murat Dayangaç ise daha önce cerrahi müdahaleler geçirmiş olması nedeniyle operasyonun zorlu geçtiğini belirterek, hem verici hem alıcı ameliyatlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve sonuçtan memnun olduklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ufuk-ozkan-ameliyata-alinacagini-duyurdu-surecin-sonuna-yaklastim-1103215027.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103214855_0:0:460:345_1920x0_80_0_0_914f7eeb79cd00cdc7a2d3324a86e4b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ufuk özkan, ameliyat, ameliyathane, nakil, donör, bağış, organ, organ nakli, organ bağışı, organ yetmezliği
türkiye, ufuk özkan, ameliyat, ameliyathane, nakil, donör, bağış, organ, organ nakli, organ bağışı, organ yetmezliği
Ufuk Özkan ameliyattan çıktı: Hastaneden ilk açıklama
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği organ nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım attı. Hastaneden yapılan açıklamada, yaklaşık 11 saat süren operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Özkan’ın genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
Uzun süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat süren başarılı bir operasyonla karaciğer nakli oldu.
Nakilde, görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör olurken, ameliyat Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’ten oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Doktorlar, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını belirtti.
Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan’ın geceyi yoğun bakımda geçireceğini, durumunun stabil seyretmesi halinde ertesi gün uyandırma ve solunum cihazından ayırma işleminin planlandığını ifade etti. Yaprak, normal şartlarda yoğun bakım süresinin 1-2 gün, hastane yatışının ise 2 ila 3 hafta arasında değiştiğini aktardı.
Prof. Dr. Murat Dayangaç ise daha önce cerrahi müdahaleler geçirmiş olması nedeniyle operasyonun zorlu geçtiğini belirterek, hem verici hem alıcı ameliyatlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve sonuçtan memnun olduklarını söyledi.