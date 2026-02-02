Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ufuk-ozkan-ameliyata-alinacagini-duyurdu-surecin-sonuna-yaklastim-1103215027.html
Ufuk Özkan, ameliyata alınacağını duyurdu: 'Sürecin sonuna yaklaştım'
Ufuk Özkan, ameliyata alınacağını duyurdu: 'Sürecin sonuna yaklaştım'
Sputnik Türkiye
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli operasyonuna gireceğini belirterek... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T23:07+0300
2026-02-02T23:07+0300
türki̇ye
ufuk özkan
ameliyat
karaciğer kanseri
karaciğer
hastane
özel hastane
nakil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103214855_0:44:460:303_1920x0_80_0_0_1ad79f80d20a6618e70c3122361222fd.jpg
Oyuncu Ufuk Özkan, yarın ameliyata alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu.Özkan paylaşımında ''Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular'' dedi. Ufuk Özkan için kameraman Salih Kıvırcık donör olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/ufuk-ozkana-donor-bulundu-mu-kardesi-umut-ozkan-son-durumu-acikladi-1102982471.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103214855_0:0:460:345_1920x0_80_0_0_914f7eeb79cd00cdc7a2d3324a86e4b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ufuk özkan, ameliyat, karaciğer kanseri, karaciğer, hastane, özel hastane, nakil
ufuk özkan, ameliyat, karaciğer kanseri, karaciğer, hastane, özel hastane, nakil

Ufuk Özkan, ameliyata alınacağını duyurdu: 'Sürecin sonuna yaklaştım'

23:07 02.02.2026
© Fotoğraf : Ufuk Özkan sosyal medyaUfuk Özkan
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© Fotoğraf : Ufuk Özkan sosyal medya
Abone ol
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli operasyonuna gireceğini belirterek, sürece hazır olduğunu ifade etti.
Oyuncu Ufuk Özkan, yarın ameliyata alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Özkan paylaşımında ''Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular'' dedi.
Ufuk Özkan için kameraman Salih Kıvırcık donör olmuştu.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
TÜRKİYE
Ufuk Özkan’a donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan son durumu açıkladı
23 Ocak, 13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала