Ufuk Özkan, ameliyata alınacağını duyurdu: 'Sürecin sonuna yaklaştım'
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli operasyonuna gireceğini belirterek
Oyuncu Ufuk Özkan, yarın ameliyata alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu.Özkan paylaşımında ''Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular'' dedi. Ufuk Özkan için kameraman Salih Kıvırcık donör olmuştu.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli operasyonuna gireceğini belirterek, sürece hazır olduğunu ifade etti.
