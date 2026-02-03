Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran'dan AB'ye sert tepki: Tahran'daki tüm büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı
İran’dan AB’ye sert tepki: Tahran’daki tüm büyükelçiler Dışişleri’ne çağrıldı
İran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan etmesine sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
İran, Avrupa Birliği’nin (AB) Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma kararına karşı diplomatik adım attı. Tahran yönetimi, ülkedeki tüm AB üyesi devletlerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak karara resmi tepki gösterdi.İran basınında yer alan haberlere göre, büyükelçiler pazar ve pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi ve görüşmelerde AB’nin kararı sert bir dille eleştirildi.Büyükelçiler Dışişleri’ne çağrıldıİran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilerle yapılan görüşmelerde, AB’nin kararının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğunu vurguladı. Yetkililer, söz konusu adımın İran halkına yönelik bir “hakaret” olarak değerlendirileceğini ifade etti.“Ulusal güvenliğe darbe” vurgusuİranlı yetkililer, Devrim Muhafızları Ordusu’nun ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynadığını belirtti. AB’nin aldığı kararın, bölgesel istikrara zarar verdiği ve uluslararası barış ile hukukun üstünlüğü ilkesini zedelediği savunuldu.AB kararını resmen duyurmuştuAvrupa Birliği, kısa süre önce Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine aldığını resmen açıklamıştı. Karar, AB dışişleri bakanlarının yaptığı toplantının ardından kamuoyuna duyuruldu.Kaja Kallas’tan açıklamaAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’daki baskıların cezasız kalamayacağını belirtti. Kallas, AB dışişleri bakanlarının Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanımladığını doğruladı.
İran’dan AB’ye sert tepki: Tahran’daki tüm büyükelçiler Dışişleri’ne çağrıldı

14:14 03.02.2026
İran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan etmesine sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak kararı kınadı. İran, söz konusu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.
İran, Avrupa Birliği’nin (AB) Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma kararına karşı diplomatik adım attı. Tahran yönetimi, ülkedeki tüm AB üyesi devletlerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak karara resmi tepki gösterdi.
İran basınında yer alan haberlere göre, büyükelçiler pazar ve pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi ve görüşmelerde AB’nin kararı sert bir dille eleştirildi.

Büyükelçiler Dışişleri’ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilerle yapılan görüşmelerde, AB’nin kararının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğunu vurguladı. Yetkililer, söz konusu adımın İran halkına yönelik bir “hakaret” olarak değerlendirileceğini ifade etti.

“Ulusal güvenliğe darbe” vurgusu

İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları Ordusu’nun ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynadığını belirtti. AB’nin aldığı kararın, bölgesel istikrara zarar verdiği ve uluslararası barış ile hukukun üstünlüğü ilkesini zedelediği savunuldu.

AB kararını resmen duyurmuştu

Avrupa Birliği, kısa süre önce Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine aldığını resmen açıklamıştı. Karar, AB dışişleri bakanlarının yaptığı toplantının ardından kamuoyuna duyuruldu.

Kaja Kallas’tan açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’daki baskıların cezasız kalamayacağını belirtti. Kallas, AB dışişleri bakanlarının Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanımladığını doğruladı.
