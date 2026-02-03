https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ocak-enflasyonu-aciklandi-emeklinin-ilk-zam-orani-belli-oldu-1103222397.html
Ocak enflasyonu açıklandı: Emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak artış için açıklanan enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 olarak gerçekleşti.Açıklanan aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk zam oranını öğrenmiş oldu. Ocak ayı enflasyonu kadar artış, emeklilerin maaşlarına şimdiden yansıyan ilk zam olarak kayda geçti.Yılda iki kez zam alınıyorMevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. Bu artışlar, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık dönemlerinde açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanıyor.Kesin zam için 5 aylık veri bekleniyorOcak ayı itibarıyla emekliler yüzde 4,84 oranında zammı hak etmiş olsa da, nihai zam oranı henüz netleşmedi. Kesin artışın belirlenmesi için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
2026
Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak artış için açıklanan enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 olarak gerçekleşti.
Açıklanan aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk zam oranını öğrenmiş oldu. Ocak ayı enflasyonu kadar artış, emeklilerin maaşlarına şimdiden yansıyan ilk zam olarak kayda geçti.
Yılda iki kez zam alınıyor
Mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. Bu artışlar, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık dönemlerinde açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanıyor.
Kesin zam için 5 aylık veri bekleniyor
Ocak ayı itibarıyla emekliler yüzde 4,84 oranında zammı hak etmiş olsa da, nihai zam oranı henüz netleşmedi. Kesin artışın belirlenmesi için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.