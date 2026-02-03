https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ocak-enflasyonu-aciklandi-emeklinin-ilk-zam-orani-belli-oldu-1103222397.html

Ocak enflasyonu açıklandı: Emeklinin ilk zam oranı belli oldu

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026’nın ilk zam oranı netleşti. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 4,84... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak artış için açıklanan enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 olarak gerçekleşti.Açıklanan aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk zam oranını öğrenmiş oldu. Ocak ayı enflasyonu kadar artış, emeklilerin maaşlarına şimdiden yansıyan ilk zam olarak kayda geçti.Yılda iki kez zam alınıyorMevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. Bu artışlar, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık dönemlerinde açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanıyor.Kesin zam için 5 aylık veri bekleniyorOcak ayı itibarıyla emekliler yüzde 4,84 oranında zammı hak etmiş olsa da, nihai zam oranı henüz netleşmedi. Kesin artışın belirlenmesi için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

